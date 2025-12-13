भारत में लॉन्च हुआ वजन घटाने वाला Injection! जानिए कीमत, डोज और यह कैसे करता है काम

नारी डेस्क : बढ़ते वजन को लेकर लोग काफी परेशान रहते हैं, लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। वजन घटाने के लिए इस्तेमाल होने वाला मशहूर इंजेक्शन Ozempic अब भारत में लॉन्च हो चुका है। डेनमार्क की दवा कंपनी Novo Nordisk ने इस इंजेक्शन को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। यह दवा मूल रूप से टाइप-2 डायबिटीज के इलाज के लिए बनाई गई थी, लेकिन विदेशों में इसके वजन घटाने वाले असर के कारण यह काफी चर्चा में रही है। सेलेब्रिटीज के बीच भी Ozempic को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा गया है। भारत में इसके लॉन्च के बाद लोग इसकी कीमत, डोज और असर को लेकर जानना चाहते हैं।

क्या है ओज़ेम्पिक इंजेक्शन (Ozempic Injection)?

ओज़ेम्पिक (Ozempic) एक GLP-1 Receptor Agonist दवा है, जिसका इस्तेमाल टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। भारत में इसे CDSCO (Central Drugs Standard Control Organisation) से मंजूरी मिल चुकी है। US FDA के अनुसार, सही डाइट और एक्सरसाइज के साथ Ozempic लेने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है।

वजन घटाने में कैसे मदद करता है Ozempic?

ओज़ेम्पिक (Ozempic) वजन घटाने में इसलिए मदद करता है क्योंकि यह शरीर में मौजूद GLP-1 हार्मोन की तरह काम करता है, जो भूख और पाचन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह दवा दिमाग को जल्दी पेट भरा होने का संकेत देती है, जिससे भूख कम लगती है और बार-बार खाने की इच्छा घटती है। Ozempic पेट से भोजन को धीरे खाली होने देता है, जिससे लंबे समय तक संतुष्टि बनी रहती है और कैलोरी इनटेक अपने-आप कम हो जाता है। इसके अलावा यह ब्लड शुगर बढ़ने पर इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और समय के साथ वजन घटने में मदद मिलती है।

Ozempic की डोज और भारत में कीमत

Ozempic को हफ्ते में एक बार इंजेक्शन के रूप में लिया जाता है और इसकी डोज डॉक्टर मरीज की जरूरत के अनुसार तय करते हैं। भारत में Ozempic अलग-अलग डोज में उपलब्ध है, जिनकी कीमत डोज पर निर्भर करती है। 0.25 mg की एक डोज की कीमत करीब ₹2,200 रखी गई है। मासिक खर्च की बात करें तो 0.25 mg डोज पर लगभग ₹8,800, 0.5 mg डोज पर करीब ₹10,170 और 1 mg डोज लेने पर लगभग ₹11,175 प्रति माह का खर्च आता है।

ओज़ेम्पिक (Ozempic) लेने से जुड़े खतरे और साइड इफेक्ट्स

FDA के अनुसार Ozempic हर व्यक्ति के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जाता। इसका इस्तेमाल करने पर कुछ लोगों में साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। Ozempic लेने से पैंक्रियाज में सूजन का खतरा बढ़ सकता है, वहीं कई मामलों में उल्टी, दस्त, पेट दर्द और कब्ज जैसी पाचन से जुड़ी समस्याएं भी सामने आती हैं। इसके अलावा यह पित्ताशय (Gallbladder) से संबंधित दिक्कतों को भी बढ़ा सकता है। इसलिए Ozempic का उपयोग हमेशा डॉक्टर की सलाह और निगरानी में ही करना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह Ozempic का इस्तेमाल न करें, खासकर अगर आपको पहले से कोई गंभीर बीमारी है।

क्या वजन घटाने के लिए Ozempic लेना सही है?

हालांकि Ozempic वजन घटाने में मदद कर सकता है, लेकिन यह लाइफस्टाइल बदलाव का विकल्प नहीं है। सही डाइट, नियमित एक्सरसाइज और डॉक्टर की निगरानी बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ वजन कम करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल सोच-समझकर करना चाहिए।

Ozempic Injection भारत में वजन घटाने के इच्छुक लोगों के लिए एक नया विकल्प बनकर आया है। हालांकि इसकी कीमत ज्यादा है और इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है।