Nari

शर्मनाक वीडियो! पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद सड़कों पर सजे गमले उठाकर भागे लोग

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 26 Dec, 2025 09:55 AM
शर्मनाक वीडियो! पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद सड़कों पर सजे गमले उठाकर भागे लोग

नारी डेस्क: 'नवाबों के शहर'  लखनऊ से एक बेहद ही शर्मनाक और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां  राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम खत्म ही हुआ कि लोगों ने सजावट में रखे गए गमलों को चुराना शुरू कर दिया। इस पूरी घटना की वीडियो सामने आई है जिससे इंसान की मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। 


दरअसल लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले राष्ट्र प्रेरणा स्थल, हरदोई रोड पर सजावट के लिए गमले रखे गए थे। कार्यक्रम जैसे ही खत्म हुआ लोग गमलों पर टूट पड़े। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ लोग कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास लगाए गए बड़े-बड़े सजावटी गमलों को उठाकर ले जाते नजर आए। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई गरीब होगा जिसने ये काम किया होगा तो आप गलत हैं।


ये लोग तो बड़ी- बड़ी कारों में गमलों की चोरी करने आए थे। हैरानी तो इस बात की है इन लोगों का प्रशासन का कोई डर ही नहीं है, बीच सड़क में सरेआत चोरी हो रही थी और कोई उन्हें रोकने वाला भी नहीं था। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे ये गमले उनकी  निजी जागीर हो। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने पूछा-  क्या यही स्मार्ट सिटी का सच है? यह गमले तो शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाए गए थे लेकिन ऐसे लोग ही देश के विकास में बाधा डालते हैं। 

