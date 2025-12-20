जब बेटे का शव देखकर B Praak की जीने की इच्छा हो गई थी खत्म, अब 3 साल बाद लौटी खुशियां

नारी डेस्क: भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं यह बात बिल्कुल सही बैठती है मशहूर सिंगर बी प्राक पर जिन्होंने हाल ही में अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया है। वह और उनकी पत्नी जन्म के तुरंत बाद अपने नवजात बेटे को खोने का दर्द झेल चुके हैं। इस हादसे ने बी प्राक को आध्यात्मिक रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने राधा रानी की शरण ली, और उसके बाद उन्हें एक दिव्य आशीर्वाद मिला, जो उनकी और उनकी पत्नी की बाहों में मुस्कुरा रहा है।



19 दिसंबर, 2025 को बी प्राक ने अपने दूसरे बच्चे के आने की घोषणा की। हालांकि उनका कहना है कि ये उनक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। यह हमने देखा है कि बी प्राक के गानों में हमेशा एक दर्द होता है, अब मालूम हुआ कि असल जिंदगी भी उनकी काफी दर्द भरी रही है। वह अपने बेटे को खो चुके हैं, जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था। दरअसल एक पॉडकास्ट में बी प्राक ने बताया था कि बेटे को खोने के बाद वह किसी तरह से टूट गए थे।



साल 2022 में उनकी पत्नी ने छोटे बेटे को जन्म दिया जो तीन दिन बाद ही उन्हें छोड़कर चला गया। सिंगर ने कहा- 'मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं मीरा (मेरी पत्नी) को समझाऊं कैसे। मैं उसको बोलता रहा कि डॉक्टर अभी देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, टेंशन न लो। मैं उसको बोलता रहा कि वह एनआईसीयू में है क्योंकि अगर सच बोल देते तो वो नहीं झेल पाती।' बी प्राक ने अंतिम संस्कार की घड़ी को याद करते हुए कहा था- 'इतनी भारी सर, इतना भार इतने से बच्चे का....ये सबसे बड़ी भारी चीज थी लाइफ की और मैं जब अस्पताल वापस आया और मीरा नीचे रूम में आ गई थी। उसने मुझे देखकर बोला कि दफना आया न तू...मेरे को दिखा तो देते। आज तक वो मुझसे इस बात से नाराज है कि तुमने दिखाया नहीं मुझे।' उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगा कि उसे दिखा देता तो सब खत्म हो जाता।



सिंगर का कहना है कि यही कारण है कि वह धर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं। बता दें कि 2019 में बी-प्राक ने मीरा से शादी की थी। इस शादी से 2020 में उन्हें एक बेटा आदाब है। साल 2022 में उनके घर दूसरे बेटे का जन्म तो हुआ पर वह आंखें खोलने से पहले इस दुनिया से चला गया। कपल ने उसका नाम फाजा तय किया था। अब कपल ने इस दुनिया में आए नन्हे मेहमान का नाम द्विज बच्चन रखा। उन्होंने बताया कि इस नाम का मतलब है “दोबारा जन्म”, यानी जिंदगी में एक नया और अच्छा दौर।