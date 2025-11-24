02 DECTUESDAY2025 8:16:51 PM
बेटी ईशा की शादी में धर्मेंद्र का हुआ था बुरा हाल, रोए थे फूट-फूट कर

  • Updated: 24 Nov, 2025 07:02 PM
नारी डेस्क: जब ईशा देओल ने 2012 में भरत तख्तानी से शादी की तो एक्टर धर्मेंद्र अपने आंसू नहीं रोक पाए। एक्टर और उनकी पत्नी हेमा मालिनी अपनी बेटी की विदाई के समय इमोशनल हो गए थे, धर्मेंद्र ने ईशा को कसकर पकड़ रखा था, ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें जाने नहीं दे पा रहे हैं। इस वीडियाे को देखकर आज भी लोग भावुक हो जाते हैं। 


ईशा और भरत की शादी में उनके अपने लोग शामिल हुए थे। 2012 में हुई उनकी शादी के कुछ साल बाद सामने आए एक वीडियो में धर्मेंद्र अपनी बेटी के घर से जाते समय बहुत दुखी दिख रहे हैं। ईशा को रस्में निभाते हुए मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है, जबकि इमोशनल हेमा उन्हें देख रही हैं। बाद में वीडियो में धर्मेंद्र को अपनी बेटी को गोद में लिए, उसे जाने देने के बाद अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए रोते हुए देखा जा सकता है। ईशा को भी अपने माता-पिता के घर से जाते समय आंसू रोकने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है।

ईशा की शादी 29 जून 2012 को मुंबई के इस्कॉन मंदिर में हुई थी।  ईशा ने 20 अक्टूबर 2017 को मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में राध्या को जन्म दिया। उनकी दूसरी बेटी, मिराया, 10 जून 2019 को पैदा हुई। 6 फरवरी 2024 को हफ़्तों की अफ़वाहों के बा  ईशा और भरत ने शादी के 12 साल बाद अलग होने का ऐलान किया। बताया जाता है कि धमेंद्र नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का घर टूटे वह आखिरी वक्त तक उसे समझाने की कोशिश करते रहे। यह भी बताया जाता है कि उनका अपने दामाद से अच्छा रिश्ता था।  बॉलीवुड के ही-मैन, धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नियां प्रकाश कौर और हेमा मालिनी, और बच्चे सनी देओल, बॉबी, विजेता, ईशा, अहाना और अजीता हैं। 

