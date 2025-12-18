कैंसर सर्जरी के बाद फिर अस्पताल पहुंची दीपिका कक्कड़, एक्ट्रेस का रो- रोकर हुआ बुरा हाल

नारी डेस्क: एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इब्राहिम पिछले 6 महीने से ना सिर्फ लिवर कैंसर से लड़ रही है, बल्कि बाकी लोगों को भी मुश्किल हालातों से लड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अच्छी बात यह है कि इस हालात में परिवार उनका पूरा साथ दे रहा है। हाल ही में सर्जरी के बाद उनका पहला PET स्कैन हुआ, जिस दौरान वह थोड़ी डरी हुई नजर आई। इस दौरान उनके पति शोएब इब्राहिम ने उन्हें हौसला दिया।



शोएब इब्राहिम ने यूट्यूब पर व्लॉग वीडियो के जरिए नई अपडेट सांझा की। इस वीडियो में दिखाया गया कि सर्जरी के बाद दीपिका का PET स्कैन किया गया, जिससे पहले ब्लड टेस्ट करवाए गए। इस दौरान दीपिका की अंखों में आंसू नजर आए, ऐसे में शोएब ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा- 'आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन ऐसे वक्त पर डर लगता ही है. तो दीपिका भी कहती हैं हां थोड़ा सा डर लगता है.' फिर शोएब कहते हैं- सब अच्छा होगा।



वीडियो में बताया गया कि टेस्ट से पहले दीपिका को 4 घंटे फास्टिंग पर रहना था और बेटे रुहान से भी दूर रहना था। अस्पताल आने पर दीपिका ने रोते हुए कहा- यहां बैठकर 6 महीने की सारी बातें याद आ जाती हैं। वह इस दौरान काफी भावुक हो गई। ऐसे में शोएब ने उन्हें संभालते हुए बताया कि कुछ दिन बाद दीपिका की रिपोर्ट आएगी, उन्हें उम्मीद है कि सब ठीक होगा।