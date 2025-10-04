तेजी से आगे बढ़ रहा है तूफान, अगले 24 घंटे आंधी के साथ आएगी जोरदार बारिश

नारी डेस्क: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने महाराष्ट्र के कुछ जिलों के लिए चक्रवात 'शक्ति' की चेतावनी जारी की है, जिसमें 3 से 7 अक्टूबर के बीच उच्च से मध्यम चक्रवात की चेतावनी है। विज्ञप्ति के अनुसार, यह चेतावनी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग को कवर करती है। 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच उत्तरी महाराष्ट्र तट पर 45-55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और 65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने की संभावना है।



यह भी पढ़ें: इस साल 62 करोड़ दर्शकों ने देखी अयोध्या की रामलीला



चक्रवात की तीव्रता के आधार पर हवा की गति बढ़ सकती है। समुद्र की स्थिति बहुत खराब है, 5 अक्टूबर तक उत्तरी महाराष्ट्र तट पर समुद्र में उथल-पुथल रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी जाती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने महाराष्ट्र के आंतरिक भागों, विशेष रूप से पूर्वी विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, साथ ही घने बादलों के निर्माण और वातावरण में नमी के प्रवेश के कारण उत्तरी कोंकण के निचले इलाकों में बाढ़ की संभावना है।



यह भी पढ़ें: नहीं रही 50 के दशक की चर्चित एक्ट्रेस



महाराष्ट्र सरकार ने चक्रवात 'शक्ति' की चेतावनी के जवाब में तैयारी के निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासन को अपनी आपदा प्रबंधन प्रणालियों को सक्रिय करना चाहिए, तटीय और निचले इलाकों में नागरिकों के लिए निकासी योजनाएं तैयार करनी चाहिए, सार्वजनिक सलाह जारी करनी चाहिए, समुद्री यात्रा न करने की सलाह देनी चाहिए और भारी बारिश के दौरान सुरक्षा बनाए रखनी चाहिए।

