भुगतान के नाम पर दे रहा था तारीख पर तारीख, आर्थिक तंगी से टूटे कारोबारी ने शोरूम में पेट्रोल डालकर की आत्महत्या

नारी डेस्क : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक ऑटोमोबाइल कारोबारी ने लंबे समय से बकाया रकम न मिलने से परेशान होकर खुद को आग लगा ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामले में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पैसे नहीं मिलने से टूटा हौसला, उठाया आत्मघाती कदम

सहारनपुर के अराधना रोड निवासी निखिल तनेजा की ‘अंबू मोटर्स’ नाम से ऑटोमोबाइल एजेंसी थी। निखिल का संगम होंडा (सनगिरी) शोरूम से टाई-अप था, जिसके तहत एजेंसी के जरिए वाहन बिक्री पर उन्हें कमीशन और अन्य भुगतान मिलने थे। परिजनों के अनुसार, शोरूम संचालक प्रीति नरूला, उनके पति रोहित नरूला, मैनेजर अंकित त्यागी और अकाउंटेंट इनायत ने लंबे समय से निखिल की बकाया रकम रोक रखी थी। बार-बार मांग करने के बावजूद उन्हें पैसे नहीं दिए गए, जिससे वे लगातार मानसिक तनाव में थे।

सपने टूटने का जिक्र, फिर लिया खौफनाक फैसला

16 दिसंबर को निखिल पैसे लेने के लिए शोरूम पहुंचे, लेकिन एक बार फिर उन्हें टाल दिया गया। घर लौटकर उन्होंने परिवार से कहा कि उनका सब कुछ खत्म हो गया है और भविष्य अंधेरे में चला गया है। इसके दो दिन बाद, 18 दिसंबर को निखिल अपनी एजेंसी पहुंचे, पेट्रोल मंगवाया और खुद पर डालकर आग लगा ली। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

सुसाइड नोट में लिखे चारों आरोपियों के नाम

आत्मघाती कदम उठाने से पहले निखिल ने अपने जीजा प्रमोद जुल्क को एक सुसाइड नोट भेजा था। इसमें उन्होंने साफ तौर पर संगम होंडा से जुड़े चारों लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर प्रीति नरूला, रोहित नरूला, अंकित त्यागी और इनायत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

निखिल अपने पीछे पत्नी सोनिया तनेजा और करीब 11 साल के जुड़वां बच्चों को छोड़ गए हैं। पत्नी ने बताया कि बच्चों को अभी तक यह नहीं बताया गया है कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरा परिवार गहरे सदमे में है और घर में मातम पसरा हुआ है।