01 SEPMONDAY2025 7:42:37 AM
Nari

Bigg Boss 19: खुद को Boss बताने वाली तान्या मित्तल का सच हुआ बेनकाब, ग्वालियर के लोगो ने कहा ये कौन हैं?

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 29 Aug, 2025 12:02 PM
Bigg Boss 19: खुद को Boss बताने वाली तान्या मित्तल का सच हुआ बेनकाब, ग्वालियर के लोगो ने कहा ये कौन हैं?

नारी डेस्क : 'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल हाल ही में अपने बड़े-बड़े दावों के कारण चर्चा में हैं। वह अक्सर खुद को बड़ी और फेमस शख्सियत के रूप में पेश करती हैं। लेकिन अब लगता है कि उनके ये दावे सच नहीं हैं। इसी बीच एक्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर माधव शर्मा ने ग्वालियर जाकर तान्या की पूरी जांच की। उन्होंने देखा कि उनके दावों के पीछे की हकीकत कुछ और ही है। माधव ने कई चौंकाने वाले बात सामने आई।

तान्या को बिग बॉस में मिला ‘बड़बोली और झूठी’ का टैग

बिग बॉस के घर में तान्या मित्तल अक्सर अपनी बातें और बड़े दावों के कारण चर्चा में रहती हैं। वह बार-बार खुद को बड़ी बिजनेस वूमन और प्रभावशाली शख्सियत के रूप में पेश करती हैं। कभी वह यह दावा करती हैं कि उनकी बहुत बड़ी कंपनी है और उनकी फैक्ट्रियां हैं, तो कभी यह कहती हैं कि उनके ग्वालियर में लाखों फैन हैं, हर कोई उन्हें जानता है और उनके नाम की चर्चा हर जगह होती है। इसके अलावा वह अपनी लाइफस्टाइल और निजी आदतों के बारे में भी ऐसे दावे करती हैं, जो सुनने वालों को चौंका दें। लेकिन अब बाहरी दुनिया में उनके दावों की पड़ताल की गई तो सामने आया कि उनके ये दावे ज़्यादातर झूठ और दिखावे पर आधारित हैं। यानी, बिग बॉस के घर में जो उनके बारे में लगता है, वह हकीकत से बहुत दूर है। जनता और दर्शक अब धीरे-धीरे यह समझने लगे हैं कि तान्या केवल खुद को बड़ा दिखाने के लिए बातें करती हैं, और असलियत उनके दावों से बिल्कुल अलग है।

PunjabKesari

माधव शर्मा ने ग्वालियर में की तान्या की जांच

माधव शर्मा, जो खुद एक्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने तान्या मित्तल के दावों की सच्चाई जानने के लिए ग्वालियर जाकर उनकी पूरी जांच की। उन्होंने देखा कि तान्या के बड़े बिजनेस और फैक्ट्रियों के बारे में कहे गए दावे पूरी तरह झूठ हैं। माधव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो भी शेयर किए हैं, जिनमें उन्होंने तान्या की पोल खोल दी।

सिक्योरिटी और पहचान के दावे भी झूठे

माधव शर्मा ने तान्या मित्तल के दावों की जांच करने के लिए ग्वालियर जाकर पूरे हालात को देखा। उन्होंने बताया, “मैंने पता किया कि तान्या मित्तल कौन हैं, कहां से हैं और उनका सिस्टम क्या है। जो बातें वह बिग बॉस में करती हैं, उनमें ज़्यादातर सच नहीं है। ग्वालियर में आम लोगों को भी नहीं पता कि वह कौन हैं। जब मैंने कुछ स्थानीय लोगों से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा – ‘ये कौन हैं?’ ऐसा लगता है कि वहां उनकी कोई खास पहचान नहीं है। उनके दावे कि उन्हें सिक्योरिटी मिली हुई है या लोग उनका सम्मान करते हैं, वह भी झूठे हैं। वास्तव में, वह बस भीड़ लेकर घूमती हैं और हंगामा करती हैं, बस दिखावा करती हैं।

 

 

बड़ा बिजनेस नहीं, सिर्फ ऑनलाइन कपड़े बेचती हैं

तान्या का दावा था कि उनका बड़ा कारोबार फैला हुआ है और उनके फैक्ट्रियां हैं। माधव ने कहा, “असल में, उनके पास एक छोटी फैक्ट्री है, गिफ्ट हैंपर बनाने की, और ऑनलाइन कपड़े बेचती हैं। इसके अलावा कुछ भी बड़ा नहीं है। ये सिर्फ हंगामा और दिखावा है। जनता को रील्स देखकर फैन नहीं बनना चाहिए। पहले व्यक्ति को देखें और समझें।

ग्वालियर में भी कोई नहीं जानता तान्या को

माधव शर्मा ने बताया कि तान्या मित्तल खुद को ग्वालियर में बहुत पॉपुलर बताती हैं, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। वहां की आम जनता तक उन्हें नहीं जानती। माधव ने कहा, “लोगों को सिर्फ दिखावे और रील्स देखकर प्रभावित नहीं होना चाहिए। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया ताकि लोग सच्चाई जान सकें और उनके बड़े-बड़े दावों और दिखावे में फंसें नहीं।

एक्स-बॉयफ्रेंड ने भी खोली पोल

 

 

तान्या के एक्स-बॉयफ्रेंड ने भी उन्हें ‘झूठी’ बताया था। उन्होंने कहा कि तान्या एक तरफ आध्यात्मिक बातें करती हैं और दूसरी तरफ कई बॉयफ्रेंड्स के साथ रिलेशन रखती हैं। स्टाफ के साथ उनका बर्ताव भी ठीक नहीं है। साथ ही, तान्या बिग बॉस में कहती हैं कि वह नॉर्मल पानी नहीं पीतीं और सोने-चांदी के बर्तन इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनके एक्स-बॉयफ्रेंड ने बताया कि वह सामान्य बोतल और गिलास से पानी ही पीती हैं।

 

तन्या मित्तल के दावे अब जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। उनके बड़े-बड़े दिखावे और झूठे दावे अब सिर्फ हंगामा और दिखावे के रूप में नजर आते हैं। माधव शर्मा ने यह सुनिश्चित किया कि लोग सिर्फ सोशल मीडिया और रील्स देखकर प्रभावित न हों, बल्कि सच को देखें।
 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it