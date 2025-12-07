मिमिक्री उलटी पड़ गई! तान्या मित्तल को कॉपी करने पर जेमी लिवर पर 'बॉडी शेमिंग' का लगा आरोप

नारी डेस्क: कॉमेडियन और एक्ट्रेस जेमी लिवर का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने ‘बिग बॉस 19’ की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल की मिमिक्री की है। हालांकि, उनके इस मजाक को इस बार फैन्स ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। सोशल मीडिया पर लोग जेमी को खरी-खोटी सुना रहे हैं और उन पर बॉडी शेमिंग, महिला का मजाक उड़ाने, और ओवरएक्टिंग के आरोप लगा रहे हैं।

जेमी लिवर ने तान्या मित्तल की मिमिक्री की, वीडियो वायरल

जेमी लिवर अपनी मिमिक्री स्किल्स के लिए जानी जाती हैं। कई बार वे बड़े-बड़े सेलेब्स की एक्टिंग कॉपी करके लोगों को हंसाती हैं। लेकिन इस बार उन्होंने तान्या मित्तल की दो वायरल क्लिप्स की नकल करते हुए एक वीडियो बनाया है। पहली क्लिप में तान्या रोती दिखती हैं जेमी ने उसी सीन को कॉपी किया है। दूसरी क्लिप में तान्या झगड़े के दौरान बहुत तेज एक्सप्रेशंस देती हैं जेमी ने उनकी हर हरकत की नकल उतारी है। वीडियो में जेमी कुछ बोलती नहीं हैं, सिर्फ चेहरे के एक्सप्रेशन से एक्टिंग करती हैं।

कैप्शन ने बढ़ाई चर्चा यूजर्स और ज्यादा भड़के

वीडियो शेयर करते हुए जेमी ने लिखा "ये तो वाकई अनोखा है।" उनका यह कैप्शन भी लोगों को पसंद नहीं आया। कई लोगों का कहना है कि वो तान्या को मजाक में नहीं, तंज के तौर पर दिखा रही हैं। इसी वजह से विवाद और बढ़ गया।

फैन्स ने तान्या का सपोर्ट किया और जेमी को लताड़ा

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, यूजर्स ने तान्या मित्तल का बचाव करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर कई लोग जेमी लिवर पर भड़क गए।

कुछ यूजर्स ने कमेंट किया

“ये क्या बॉडी शेमिंग नहीं है?” “औरत होकर औरत का मजाक उड़ा रही हो।” “कॉमेडी के नाम पर कुछ भी मत करो।” “हर कोई तान्या की नकल नहीं कर सकता।” “किसी का दर्द मजाक नहीं होता।” कई लोग यह भी कह रहे हैं कि जेमी बार-बार तान्या को टारगेट करती हैं ताकि attention मिले। पहले भी जेमी ने तान्या की मिमिक्री करके उड़ाया था मजाक

यह पहला मौका नहीं है जब जेमी ने तान्या मित्तल के ऊपर कंटेंट बनाया हो। ‘बिग बॉस 19’ में कुछ समय पहले जब जेमी गेस्ट बनकर आई थीं, तब भी उन्होंने तान्या की आवाज़, बात करने के तरीका और एक्सप्रेशंस का मजाक बनाया था।

वो एपिसोड उस समय भी सोशल मीडिया पर चर्चा में आया था।

‘बिग बॉस 19’ का ग्रैंड फिनाले आज

इसी बीच आज यानी 7 दिसंबर 2025 को ‘बिग बॉस 19’ का ग्रैंड फिनाले है। सलमान खान आज शो के विनर का नाम अनाउंस करेंगे।

टॉप 5 कंटेस्टेंट्स

अमल मलिक, गौरव खन्ना ,प्रणित मोरे ,फरहाना भट्ट तान्या मित्तल फैन्स खासतौर पर तान्या को सपोर्ट कर रहे हैं। इस कंट्रोवर्सी के बाद उनका फैनबेस और भी मजबूत होता दिख रहा है।





