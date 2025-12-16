17 DECWEDNESDAY2025 6:27:52 PM
अमाल मलिक ने  तान्या मित्तल से मांगी माफी, लोगों से की उनका नाम ना बदनाम करने की अपील

  • Updated: 16 Dec, 2025 02:35 PM
अमाल मलिक ने  तान्या मित्तल से मांगी माफी, लोगों से की उनका नाम ना बदनाम करने की अपील

नारी डेस्क: "बिग बॉस 19" खत्म हो गया है लेकिन नेटिज़न्स अभी भी रियलिटी शो में फंसे हुए लग रहे हैं। एक X यूजर ने कंटेस्टेंट अमाल मलिक का BB हाउस में पूर्व हाउसमेट तान्या मित्तल के साथ पैर थिरकाते हुए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें बताया गया कि इसी टास्क ने उनकी केमिस्ट्री की नींव रखी थी। हालांकि, म्यूजिक कंपोजर ने सभी से उन्हें तान्या से न जोड़ने का आग्रह किया। अमाल ने समझाया कि यह सिर्फ एक टास्क था और इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।


अमाल ने सोशल मीडिया पर लिखा- "भाई यह एक 'टास्क' था और यह सही नहीं है अगर मैं अहंकारी बनकर वह न करूं जो होस्ट या मेहमान आकर हमसे करने को कहते हैं। अगर शो को किसी टास्क के लिए कुछ लोगों को पेयर अप करने, डांस स्किट करने या जो भी हो... हमें करना पड़ता है। यह चैनल का क्रिएटिव है और आप लोग लगातार इसे किसी बेवकूफी भरे रोमांस में बदल रहे हैं। " अमाल ने शो के दौरान तान्या से कही गई सभी चोट पहुंचाने वाली बातों के लिए माफी भी मांगी।


तान्या  की देखभाल और चिंता के लिए अमाल ने धन्यवाद देते हुए  कहा- "मैं @itanyamittal का आभारी हूं कि उन्होंने इस सीज़न में मेरी देखभाल और चिंता की। मुझे पता है कि मैंने ऐसी बातें कही हैं जिनसे उन्हें और उनके फैनडम को भी दुख हुआ होगा, लेकिन मैंने गुस्से में और उन्हें चिढ़ाने के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए मैं सच में माफी चाहता हूं। बस इतना जान लें कि ऐसी चीजें होती हैं और इसी तरह इंसान अपनी कमियों को पहचानता है और उन पर काम करता है।" 


अमाल ने आगे सभी से उन्हें एक साथ जोड़ना बंद करने का आग्रह किया, क्योंकि इससे तान्या की इमेज खराब हो सकती है। उन्होंने  कहा-"इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया हमें जोड़ना बंद करें और हमसे एक निश्चित तरीके से बातचीत करने की उम्मीद न करें। उसे लगातार मुझसे जोड़ने से उसकी इमेज खराब होगी और यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके वह या कोई भी लड़की हकदार हो। मैं समझता हूं कि आपको हमारी दोस्ती/भाईचारा पसंद आया, लेकिन दोनों तरफ के फैंस को लोगों और उनकी जगह का सम्मान करना सीखना चाहिए... मेरे #Amaalians मैं आपसे कीचड़ उछालना बंद करने का अनुरोध करता हूं और मैं #TaniaFans से भी सम्मानपूर्वक ऐसा ही करने का अनुरोध करता हूं!"। 
 

