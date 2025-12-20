अपने बर्थडे पर गुस्से में लाल पीली हुईं अंकिता लोखंडे, पैपराजी से बोली- तुम अंदर क्यों आए?

नारी डेस्क: एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने कल (19 दिसंबर) को मुंबई में अपने करीबी परिवार और दोस्तों के लिए एक शानदार बर्थडे पार्टी होस्ट की। वह ऑलिव ग्रीन ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थीं। एक्ट्रेस जब अपने पति विक्की जैन के साथ पोज दे रही थी ताे वह अचानक से पैपराजी पर भड़क गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वह बिना बुलाए बर्थडे पार्टी में घुस जाने के कारण पैराराजी से नाराज हो गई।



वायरल हो रहे वीडियो में अंकिता पूछती है- "तुम लोग अंदर क्यों आए थे?" फिर एक फोटोग्राफर कहता है कि वह नहीं था बल्कि कोई और था, तो परेशान अंकिता ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा, "यह गलत बात है। बहुत गलत बात है।" बाद में पैपराज़ी ने एक्ट्रेस से माफ़ी मांगी, जिसके बाद वह अपने पति के साथ चली गईं। घटना से पहले, एक्ट्रेस ने फोटोग्राफर्स के लिए एक खूबसूरत केक काटा और अपनी मां और विक्की जैन के साथ पोज़ दिया।



एक्ट्रेस ने अपने जन्मदिन की तस्वीरें शेयर करते हुए दोस्ती और रिश्ते के बीच के अंतर पर बात की। उन्होंने समझाया कि दोस्ती भगवान का दिया हुआ तोहफा है, जबकि रिश्ता हम अपने प्रयासों और इच्छा से बनाते हैं।उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा- "दोस्ती और रिश्ते ज़िंदगी में दो बहुत अलग आशीर्वाद हैं। दोस्ती कुछ ऐसा है जो भगवान हमें तोहफे में देते हैं, कुछ पवित्र और बिना किसी कोशिश के। दूसरी ओर, रिश्ते हमारे द्वारा बनाए जाते हैं - समय, प्यार, प्रयास और इरादे से बनाए जाते हैं (sic)।" उन्होंने आगे कहा, "कभी-कभी, हमें एहसास नहीं होता कि रिश्ते और दोस्ती हमारे जीवन को कितनी गहराई से आकार देते हैं। खुशी के पलों में, कुछ ही लोग सच में उस खुशी को बांटने के लिए आगे आते हैं। और दुख के पलों में, कुछ ही लोग हमारे पास बैठना और साथ देना चुनते हैं।"



'पवित्र रिश्ता' एक्ट्रेस ने लिखा- "मैं बहुत आभारी महसूस करती हूं कि मुंबई जैसे शहर में, मुझे मेरे चुने हुए लोग मिले - ऐसे लोग जिनके साथ मैं अपनी खुशी और अपनी खामोशी, अपनी हंसी और अपने आंसू शेयर कर सकती हूं। आप में से हर एक जो मुझे और मेरे दिन को इतनी खूबसूरती से सेलिब्रेट करने आया, उसने मुझे याद दिलाया कि ज़िंदगी सच में कितनी समृद्ध है।" उन्होंने अपने दोस्तों को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनके पति की गैरमौजूदगी में भी उनके जन्मदिन को इतना खास बनाया।