Bigg Boss19 के विनर कितने अमीर है? घर में जानें के लिए कितनी ली थी फीस...

नारी डेस्क : टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने हाल ही में बिग बॉस 19 की ट्रॉफी अपने नाम की है। शो जीतने के साथ ही उन्होंने कैश प्राइज भी अपने खाते में डाला। आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ और लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में।

गौरव खन्ना का करियर

गौरव खन्ना भारतीय टेलीविजन के जाने-माने चेहरों में शामिल हैं। उन्होंने ‘कुमकुम’, ‘मेरी डोली तेरे अंगना’, ‘सीआईडी’ और ‘अनुपमा’ जैसे लोकप्रिय शो में अहम भूमिका निभाई है। खास तौर पर ‘अनुपमा’ में अनुज कपाड़िया के किरदार ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। एक्टिंग से पहले गौरव मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम कर चुके हैं। आज वे टीवी इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कलाकारों में गिने जाते हैं।

गौरव खन्ना की नेटवर्थ

टीवी एक्टर गौरव खन्ना की नेटवर्थ ईटाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 15–18 करोड़ रुपए आंकी गई है। उनकी कमाई के प्रमुख स्रोतों में टीवी शोज, रियलिटी शो और ब्रांड एंड एडवरटाइजमेंट्स शामिल हैं। इसके अलावा, सोशल मीडिया और प्रमोशन्स से भी उन्हें अच्छी कमाई होती है, जो उनकी कुल संपत्ति को और बढ़ाती है।

बिग बॉस 19 में फीस: एक एपिसोड के लिए गौरव को लगभग 2.5 लाख रुपये मिले। वे इस सीजन के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कंटेस्टेंट थे।
विनर प्राइज मनी: बिग बॉस जीतने के साथ गौरव ने 50 लाख रुपए और कुल मिलाकर 3.12 करोड़ रुपए जीते। बता दें की गौरव मुंबई में शानदार अपार्टमेंट में रहते हैं। उनके पास ऑडी A6, वोक्सवैगन टैगन और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जैसी गाड़ियां हैं।

