Bigg Boss 19 के ग्रैंड फिनाले में छलके सलमान खान के आंसू, दिवंगत धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए भाईजान

नारी डेस्क: बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले इस बार सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि भावनाओं से भरपूर एक ऐसा पल लेकर आया जिसे देखकर दर्शक भी भावुक हो गए। स्टेज पर सलमान खान ने दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को याद किया और जैसे ही उनसे जुड़ा वीडियो चला, भाईजान अपने जज़्बात पर काबू नहीं रख पाए।

धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए सलमान खान

ग्रैंड फिनाले के दौरान मंच पर धर्मेंद्र का एक पुराना वीडियो दिखाया गया। इस वीडियो में हीमैन कहते हुए नजर आए—“सलमान खान का शो हो और धरम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है?” यह लाइन सुनते ही सलमान खान की आंखें नम पड़ गईं। शो के सेट पर माहौल कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया।

नेशनल टीवी पर छलके भाईजान के आंसू

वीडियो खत्म होते ही सलमान खान खुद को रोक नहीं पाए और नेशनल टीवी पर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भाईजान ने अपने हाथों से चेहरा ढककर आंसू पोंछे, लेकिन भावनाएं इतनी गहरी थीं कि वह फूट-फूटकर रो उठे। हालांकि, कुछ मिनट बाद सलमान खान ने खुद को संभाला और दर्शकों का दिल जीतते हुए फिनाले की मेजबानी जारी रखी।

सलमान खान ने दी धर्मेंद्र को भावभीनी श्रद्धांजलि

सलमान ने कहा कि धर्मेंद्र सिर्फ फिल्मों के ही नहीं, बल्कि दिलों के भी हीरो थे। उन्होंने बताया कि पिता समान धर्मेंद्र ने हमेशा उन्हें प्यार और आशीर्वाद दिया। सलमान ने उन अनमोल पलों को भी याद किया जब धर्मेंद्र हर सीजन में बिग बॉस के मंच पर आकर शो की रौनक बढ़ाते थे।

फिनाले में बाक़ी पल भी रहे खास

फिनाले में इस बार रेस में टॉप तीन कंटेस्टेंट थे—फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे। पूरे सीजन में इन तीनों ने अपने संघर्ष और किरदार से दर्शकों का दिल जीता, और अब ग्रैंड फिनाले में विनर को लेकर लोगों में उत्सुकता चरम पर पहुंच चुकी है।

इस सीजन में आए कुल 18 कंटेस्टेंट

बिग बॉस 19 में इस बार कई नामी चेहरे नजर आए। इनमें अशनूर कौर, जीशान कादरी, तान्या मित्तल, नगमा मिराजकर, अवेज दरबार, नेहल चुडासमा, अभिषेक बजाज, बसीर अली, गौरव खन्ना, नतालिया जानोसजेक, प्रणीत मोरे, फरहाना भट्ट, नीलम गिरी, कुनिका सदानंद, मृदुल तिवारी, अमाल मलिक और शहबाज शामिल थे। इसके अलावा मालती शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में आई थीं।

दर्शकों के दिल में अमर रहेगा सलमान का यह पल

बिग बॉस 19 के इतिहास में यह फिनाले हमेशा याद रहेगा—जहां एक सुपरस्टार ने दूसरे महान कलाकार को याद करते हुए अपना दिल खोलकर रख दिया। सलमान खान का यह भावुक पल सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और फैंस धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए सलमान को हौसला भेज रहे हैं।