बिग बॉस फेम एक्ट्रेस ने किया सरप्राइज वेडिंग अनाउंस, कहा- “2 साल से था सीक्रेट अफेयर”

नारी डेस्क: टीवी एक्ट्रेस सारा खान एक बार फिर शादी के बंधन में बंध गई हैं। ‘बिदाई’ सीरियल से घर-घर में मशहूर हुईं सारा खान ने ‘रामायण’ में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक के साथ हिंदू रीति-रिवाजों से शादी रचाई है। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें सारा अपने ब्राइडल लुक में बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही हैं।

हिंदू रीति-रिवाज से हुई शादी

सारा खान मुस्लिम हैं, फिर भी उन्होंने हिंदू परंपरा और रिवाजों के साथ शादी करने का फैसला किया। लाल लहंगे में सजी सारा दुल्हन के रूप में बेहद ग्लैमरस लगीं, वहीं कृष पाठक भी मरून शेरवानी में रॉयल अंदाज़ में नजर आए। दोनों की जोड़ी फैंस को काफी पसंद आ रही है और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें लगातार शेयर की जा रही हैं।

दो महीने पहले की थी कोर्ट मैरिज

रिपोर्ट के मुताबिक, सारा और कृष ने अक्टूबर में ही कोर्ट मैरिज कर ली थी। उसके दो महीने बाद अब दोनों ने परिवार और कुछ करीबी दोस्तों की मौजूदगी में पारंपरिक तरीके से शादी की। शादी का माहौल बेहद निजी और शांत था, जहां सिर्फ दोनों परिवारों के लोग ही शामिल हुए।

शादी के बाद रखा गया रिसेप्शन

शादी के बाद कपल ने अपने दोस्तों और इंडस्ट्री के करीबियों के लिए एक छोटा-सा रिसेप्शन भी आयोजित किया। इस दौरान सारा और कृष ने मीडिया के सामने पोज भी दिए। सारा ने अपनी खूबसूरत मेहंदी फ्लॉन्ट की, जबकि कृष पूरे समय उन्हें प्यार भरी नजरों से देखते रहे। दोनों को साथ देखकर साफ था कि वे एक-दूसरे के साथ काफी खुश हैं।

सारा खान की दूसरी शादी

यह सारा खान की दूसरी शादी है। इससे पहले सारा ने साल 2010 में बिग बॉस 4 के दौरान अली मर्चेंट से शादी की थी, लेकिन सिर्फ दो महीने बाद ही दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद सारा ने लंबे समय तक अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात नहीं की थी। अब एक साल की डेटिंग के बाद उन्होंने कृष के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है।