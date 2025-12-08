Bigg Boss 19 Winner: गौरव खन्ना बने सीजन 19 के विजेता, जीती 50 लाख की प्राइज मनी

नारी डेस्क: सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ का शानदार ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को हुआ, और महीनों की जर्नी, ड्रामा और गेम स्ट्रैटजी के बाद आखिरकार गौरव खन्ना ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फिनाले के दौरान माहौल काफी रोमांचक रहा, क्योंकि टॉप 5 कंटेस्टेंट्स अपने–अपने खास परफॉर्मेंस और जर्नी वीडियोज़ के साथ मंच पर उतरे। इस सीजन में 18 कंटेस्टेंट्स ने घर में एंट्री ली थी और 15 हफ्तों की कड़ी लड़ाई के बाद गौरव को विजेता घोषित किया गया। उन्हें न सिर्फ ट्रॉफी मिली, बल्कि 50 लाख रुपये की प्राइज मनी भी मिली। शो की पहली रनर–अप फरहाना भट्ट रहीं, जबकि प्रणित मोरे ने तीसरा स्थान हासिल किया।

टॉप 3 और टॉप 5 – कौन-कौन पहुंचा फिनाले तक?

ग्रैंड फिनाले में पहुंचे टॉप 5 कंटेस्टेंट्स थे अमाल मलिक, गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल और प्रणित मोरे। इनमें से टॉप 3 में जगह बनाई—गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे ने। अंत में गौरव सबसे ज्यादा वोट्स लेकर विनर बन गए। गौरव खन्ना क्यों बने विनर? – पॉजिटिव ग्रुप लीडर की स्ट्रैटजी गौरव खन्ना को पूरे सीजन में पॉजिटिव और सेंसिबल गेमप्ले के लिए जाना गया। उन्होंने कभी भी अनावश्यक झगड़ों में नहीं पड़े, बल्कि शांत दिमाग से हालात संभाले। वह अपने ग्रुप के मजबूत लीडर थे, जिसमें प्रणित मोरे, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, अवेज दरबार और नगमा मिराजकर शामिल थे। उनकी सोच, गाइडेंस और विवादों पर उनका बैलेंस्ड स्टैंड दर्शकों को खूब पसंद आया। यही वजह थी कि दर्शकों से लेकर घरवालों तक, उन्होंने सबका भरोसा जीता।

कैसे बने सीजन 19 के ‘मास्टर माइंड’?

सीजन के दौरान गौरव को कई बार ‘मास्टर माइंड’ भी कहा गया। वे पहले कंटेस्टेंट बने जिन्होंने टिकट टू फिनाले टास्क जीता। कई मुश्किल टास्क में उन्होंने अपनी स्ट्रैटजी और शांत रहकर खेलने की आदत से बाज़ी पलट दी। कई कंटेस्टेंट्स ने उन्हें “सिंह” या “शेर” तक कहा, क्योंकि वे दबाव में भी फोकस्ड रहे। उनका संयम, समझदारी और दूरदर्शिता उन्हें ट्रॉफी तक ले गई।

कौन हैं गौरव खन्ना? – टीवी इंडस्ट्री का जाना-पहचाना चेहरा

गौरव खन्ना का जन्म 11 दिसंबर 1981 को कानपुर (उत्तर प्रदेश) में हुआ। वे टीवी जगत का जाना-माना नाम हैं। सबसे ज्यादा लोकप्रियता उन्हें स्टार प्लस के शो ‘अनुपमा’ से मिली, जिसमें उन्होंने अनुज कपाड़िया का रोल निभाया। उनकी यह भूमिका घर-घर में मशहूर हुई।

इसके अलावा वे इन शोज़ में नजर आए

मेरी डोली तेरे अंगना जीवन साथी – हमसफर जिंदगी के सीआईडी तेरे बिन प्रेम या पहेली – चंद्रकांता वे इंडियन टेली अवॉर्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड भी जीत चुके हैं और सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया सीजन 1 के भी विनर रह चुके हैं।

एक्टिंग से पहले मार्केटिंग मैनेजर थे गौरव

बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्टिंग दुनिया में आने से पहले गौरव एक आईटी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी विज्ञापनों से की, और फिर छोटे-छोटे रोल्स करते हुए मुख्य अभिनेता की श्रेणी तक पहुँचे। उनकी मेहनत, विनम्रता और स्ट्रगल की कहानी ही आज उन्हें ‘बिग बॉस 19’ की ट्रॉफी तक लाई है।

सीजन 19 में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन अंत में गौरव ने अपनी ईमानदारी, पॉजिटिविटी और समझदारी से दर्शकों का दिल जीत लिया।