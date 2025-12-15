17 DECWEDNESDAY2025 6:33:33 PM
मृदुल मुंबई की पार्टियों के बाद गांव पहुंचे, बच्चों को पिज्जा और स्टेशनरी बांटी, कहा- पढ़ाई सबसे जरूरी है

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 15 Dec, 2025 02:55 PM
 नारी डेस्क: ‘बिग बॉस 19’ के कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी मुंबई में शो खत्म होने के बाद की पार्टियों में हिस्सा लेने के बाद अब अपने गांव लौट आए हैं। मृदुल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे बच्चों के साथ दिख रहे हैं। इस वीडियो में मृदुल ने बच्चों को पिज्जा खिलाया और उन्हें कॉपी-पेंसिल भी बांटी। साथ ही बच्चों को पढ़ाई पर जोर देने की सीख दी।

गांव में बच्चों के साथ मृदुल

वीडियो में देखा जा सकता है कि मृदुल तिवारी अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे। वहां कई बच्चे मौजूद थे। मृदुल ने सभी बच्चों को पिज्जा खिलाया और उनके लिए स्टेशनरी भी रखी। वीडियो में मृदुल बच्चों से कहते दिखाई दे रहे हैं कि पढ़ाई सबसे जरूरी है और इसे कभी न छोड़ें।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MRIDUL TIWARI (@themridul_)

मृदुल का संदेश

सोशल मीडिया पोस्ट में मृदुल ने लिखा, “पिज्जा इन्हें भी पसंद है और मुझे भी। मुझे ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल पाई, लेकिन मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाने और सीखने की कोशिश करता हूं। शिक्षा किसी भी चीज़ से ज्यादा जरूरी है।”

फैंस की प्रतिक्रिया

मृदुल के इस कदम पर फैंस ने उन्हें खूब प्यार और सराहना दी। एक फैन ने लिखा, “निस्वार्थ भाव से किया गया यह उत्कृष्ट कार्य प्रेरणादायक है। आपके प्रयास और सकारात्मक सोच से लोगों को नई दिशा मिल रही है।” दूसरे फैन ने कहा, “एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे मेरे भाई।”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MRIDUL TIWARI (@themridul_)

तान्या मित्तल का ग्वालियर वाला घर

वहीं, ‘बिग बॉस 19’ की अन्य कंटेस्टेंट तान्या मित्तल भी चर्चा में हैं। शो के दौरान अपनी अमीरी को लेकर अक्सर विवादों में रही तान्या अब अपने ग्वालियर वाले घर पहुंच गई हैं। उनका घर और परिवार देखकर लोग कह रहे हैं कि तान्या सच में अमीर निकलीं। मृदुल का यह कदम न सिर्फ उनके फैंस के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि बच्चों के लिए भी एक सकारात्मक संदेश लेकर आया है कि पढ़ाई और सीखने की कोई उम्र नहीं होती।

