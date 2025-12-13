फिर एक साथ दिखे Bigg Boss19 के सभी घर वाले, सलमान खान ने भी मारी स्वैग से एंट्री

नारी डेस्क: बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट शो की स्टार-स्टडेड सक्सेस पार्टी के लिए मुंबई में फिर से मिले और एक और यादगार सीजन के खत्म होने का जश्न मनाया। शाम को पूर्व हाउसमेट्स ने रेड कार्पेट पर हंसी-मजाक और बॉन्डिंग करते हुए अपनी ऑन-स्क्रीन दोस्ती को फिर से जिया। जहां बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने अपनी पत्नी आकांक्षा के साथ सक्सेस पार्टी में शानदार एंट्री की, वहीं मृदुल तिवारी, अशनूर कौर, कुनिका सदानंद, शहबाज़ बदेशा, अभिषेक बजाज, नेहा चुडासमा, बसीर अली, अवेज़ दरबार और नगमा मिराजकर सहित अन्य कंटेस्टेंट भी जश्न में शामिल हुए।



पार्टी में बिग बॉस 19 के फाइनलिस्ट प्रणित मोरे, अमाल मलिक, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट भी मौजूद थे और आखिर में, सुपरस्टार होस्ट सलमान खान ने भी पार्टी में आकर इस मौके को एक शानदार जश्न में बदल दिया। खान कैज़ुअल कपड़ों में दिखे, उन्होंने ब्लैक टी-शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर पहना था। सेलेब्रिटीज व्हाइट और ब्लैक कलर के शेड्स में ट्विनिंग करते हुए ग्लैमरस लग रहे थे। बिग बॉस विनर गौरव खन्ना ने एक डिज़ाइनर व्हाइट ब्लेजर चुना, जिसे उन्होंने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट के साथ पहना था, जबकि फर्स्ट रनर-अप फरहाना एक शानदार ब्लैक-एंड-सिल्वर आउटफिट में थीं।



गौरव खन्ना, जो पिछले रविवार को बिग बॉस 19 के विनर बने उन्होंने फरहाना भट्ट को हराकर यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। अपनी जीत के तुरंत बाद ANI से बात करते हुए, गौरव ने यह जीत अपने फैंस को डेडिकेट की। जीत को अपने फैंस को डेडिकेट करते हुए गौरव ने कहा- "मैं यह सफ़र अपने फैंस को डेडिकेट करना चाहता हूं। उनके बिना यह मुमकिन नहीं होता। मैं यह सफ़र हर उस आम इंसान को डेडिकेट करना चाहता हूं जो सुबह काम पर जाता है और कड़ी मेहनत करता है। यह एक आम इंसान की जीत है।" शो में अपने परफॉर्मेंस के बारे में बताते हुए, गौरव ने बताया कि वह हिंसा या गुस्से में शामिल हुए बिना, बल्कि दर्शकों से जुड़कर शो जीतना चाहते थे।