Bigg Boss Fame तान्या मित्तल के खिलाफ माहौल खराब करने का आरोप, अब दर्ज हाेगी FIR

  • Updated: 27 Oct, 2025 02:23 PM
नारी डेस्क: सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला रियलिटी शो, बिग बॉस 19 अपने जोरदार झगड़ों, ड्रामा और विवादों के कारण काफी चर्चा में है। इस सीजन की सबसे चर्चित प्रतियोगियों में से एक आध्यात्मिक प्रभावकार तान्या मित्तल हैं जो किसी ना किसी बात को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। हाल ही में तान्या मित्तल अपने एक वायरल वीडियो की वजह से कानूनी विवादों में फंस गई हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार ग्वालियर निवासी शिशुपाल सिंह कंषाना ने बिग बॉस 19 की प्रतियोगी तान्या मित्तल के खिलाफ उनके एक पुराने वीडियो को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। शिशुपाल ने एएसपी अनु बेनीवाल से शिकायत कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, क्योंकि जिले में पोटाश गन बनाने बेचने और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगने के तुरंत बाद उनका पोटाश गन इस्तेमाल करने का वीडियो वायरल हो गया था।

कथित तौर पर, एएसपी ने साइबर टीम को मामले की जांच कर जल्द ही स्पष्ट तस्वीर पेश करने को कहा है। इस बीच, कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि चूंकि तान्या मित्तल बिग बॉस के घर में हैं इसलिए वीडियो पुराना ही होगा।  बता दें कि ग्वालियर जिला प्रशासन ने दिवाली 2025 से कुछ दिन पहले ही पोटाश गन पर प्रतिबंध लगा दिया था। बिग बॉस 19 का प्रीमियर 24 अगस्त, 2025 को हुआ था और पहले दिन से ही तान्या मित्तल अच्छे और बुरे दोनों कारणों से सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर रही हैं।

तान्या मित्तल एक लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उद्यमी और मॉडल हैं। 19 साल की उम्र में तान्या ने हैंडमेड लव नामक एक ब्रांड की स्थापना की, जो कस्टमाइज़्ड और कलात्मक उपहारों में विशेषज्ञता रखता है, जिसकी शुरुआत उन्होंने मात्र 500 रुपये के शुरुआती निवेश से की थी। उनकी उद्यमशीलता की भावना ने उन्हें भारत के सबसे कम उम्र के करोड़पति उद्यमियों में से एक बना दिया। बिग बॉस 19 में, उन्होंने दर्शकों और साथी प्रतियोगियों का ध्यान तब खींचा जब उन्होंने एक शानदार जीवन जीने का दावा किया।

