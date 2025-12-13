हेमा मालिनी को इस नाम से बुलाते हैं सनी और बाॅबी देओल, 'ड्रीम गर्ल' ने किया बड़ा खुलासा

नारी डेस्क : बॉलीवुड की जानी-मानी जोड़ियों में से एक हैं हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी। पर्दे पर इनकी केमिस्ट्री हमेशा हिट रही है और रियल लाइफ में भी इनके रिश्ते की चर्चा रही है। दोनों की मुलाकात फिल्म सेट पर हुई थी और काम के दौरान दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। उस समय धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनके चार बच्चे थे: सनी, बॉबी, अजीता और विजेता। बता दें की शुरुआती दिनों में देओल परिवार इस रिश्ते को लेकर नाराज था, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया।

सनी-बॉबी देओल और हेमा मालिनी का रिश्ता

हेमा मालिनी ने 25 साल पहले दूरदर्शन के शो 'हेलो डीडी' में बताया था कि सनी और बॉबी देओल उन्हें ‘हेमा जी’ कहकर बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों बहुत अच्छे हैं और हमेशा सम्मान से पेश आते हैं। हेमा मालिनी ने कई इंटरव्यूज में भी देओल परिवार के साथ अपने अच्छे रिश्ते की बात की है।

धर्मेंद्र के निधन के बाद रिश्तों में दूरी की चर्चा

धर्मेंद्र के निधन के बाद खबरें आईं कि हेमा मालिनी और देओल परिवार के बीच कुछ दूरी आ गई है। धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार और प्रेयर मीट में दोनों परिवार अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे। दिल्ली में हाल ही में रखी गई प्रेयर मीट में भी सनी-बॉबी देओल का परिवार शामिल नहीं दिखा। हालांकि, इस मामले पर किसी भी पक्ष से आधिकारिक बयान नहीं आया है।

हेमा और सनी-बॉबी देओल में उम्र का अंतर

हेमा मालिनी और सनी-बॉबी देओल के बीच उम्र का अंतर काफी खास है। हेमा मालिनी इस समय 77 साल की हैं, जबकि सनी देओल उनसे 9 साल छोटे हैं और उनकी उम्र 68 साल है। बॉबी देओल हेमा से 21 साल छोटे हैं और उनकी उम्र 56 साल है। धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर, 2025 को हुआ। 89 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। अंतिम समय में उन्हें सांस लेने में परेशानी थी और वे वेंटिलेटर पर थे। धर्मेंद्र की मौत ने परिवार और फैंस को गहरे दुख में डाल दिया।

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म

धर्मेंद्र को आखिरी बार अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' में देखा जाएगा। यह फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म में जयदीप अहलावत समेत अन्य कलाकार भी अहम भूमिका में हैं। फैंस धर्मेंद्र को आखिरी बार स्क्रीन पर देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं।

