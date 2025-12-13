13 DECSATURDAY2025 8:09:31 PM
Nari

साउथ इंडस्ट्री को बड़ा झटका: ‘चोला’ फेम Actor की मौत, घर में लटका मिला शव

  • Edited By Monika,
  • Updated: 13 Dec, 2025 06:28 PM
साउथ इंडस्ट्री को बड़ा झटका: ‘चोला’ फेम Actor की मौत, घर में लटका मिला शव

नारी डेस्क : साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मलयालम और तमिल फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता अखिल विश्वनाथ का निधन हो गया है। वह महज 30 साल के थे। जानकारी के मुताबिक, उनका शव उनके घर में पाया गया, जिसके बाद पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।
अखिल विश्वनाथ के निधन की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्रिटीज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। फिलहाल उनकी मौत की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बचपन से ही अभिनय में सक्रिय थे अखिल

अखिल विश्वनाथ को उनकी शानदार अभिनय प्रतिभा के लिए जाना जाता था। उन्होंने कम उम्र में ही अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया था और चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में उन्हें सरकारी स्तर पर पुरस्कार भी मिल चुका था। उनकी अभिनय क्षमता ने उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई।

फिल्म ‘चोला’ से मिली खास पहचान

अखिल को सबसे ज्यादा पहचान सनल कुमार शशिधरन द्वारा निर्देशित फिल्म ‘चोला’ से मिली। इस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी और उनके अभिनय को काफी सराहना मिली थी। इसके अलावा भी उन्होंने कई फिल्मों में काम कर अपने टैलेंट का परिचय दिया था।

यें भी पढ़ें : अमेरिका में रचा गया नया इतिहास, पहला पगड़ीधारी सिख बने जज

मौत को लेकर क्या सामने आया

रिपोर्ट के अनुसार, अखिल को घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें सबसे पहले उनकी मां गीता ने देखा, जब वह रोजमर्रा के काम की तैयारी कर रही थीं। हालांकि, पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले अखिल के पिता का एक्सीडेंट हुआ था और वह अस्पताल में भर्ती थे, जिससे परिवार पहले ही तनाव में था।

यें भी पढ़ें : 30 दिनों तक मीट छोड़ें फिर देखिए Body दिखाती ये कमाल!

परिवार की जिम्मेदारी भी निभा रहे थे

अभिनेता होने के बावजूद अखिल विश्वनाथ परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए पार्ट-टाइम काम भी करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह एक मोबाइल फोन की दुकान में मैकेनिक के तौर पर काम कर रहे थे, हालांकि हाल के दिनों में वह काम पर नहीं जा रहे थे। अखिल के निधन से फिल्म इंडस्ट्री गहरे सदमे में है। अभिनेता मनोज कुमार ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा करते हुए दुख जताया। वहीं फिल्म ‘चोला’ के निर्देशक ने भी अखिल के निधन को दिल दहला देने वाला बताया और एक लंबा नोट लिखकर अपनी संवेदना प्रकट की।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it