राजमहल से कम नहीं है Big B का जलसा, घर की Inside Pictures कर देंगी इंप्रेस

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 02 Dec, 2025 05:12 PM
बॉलीवुड के बिग-बी यानी अमिताभ बच्चन की पूरी दुनिया दीवानी है। उनके अंदाज और लग्जरी लाइफस्टाइल जानने के लिए फैंस हर समय एक्साइटेड रहते हैं। एक्टर मुंबई में जलसा नाम के आलीशान घर में रहते हैं। हर वीकेंड पर फैंस उनकी झलक पाने घर के बाहर आते हैं। खुद बिग-बी अपने घर के बाहर आकर फैंस की इच्छा पूरी करते हुए उन्हें अपना दीदार करवाते हैं। आज बिग-बी अपना जन्मदिन मना रहे हैं ऐसे में इस मौके पर आपको उनके घर की अंदर की शानदार तस्वीरें दिखाते हैं। 

PunjabKesari

एक्टर का घर 2 मंजिला है और यह करीबन 10 हजार स्कवेयर फीट में फैला हुआ है। 

PunjabKesari

अमिताभ जलसा से पहले अपने परिवार के साथ प्रतीक्षा नाम के बंगले में रहते थे लेकिन पेरेंट्स के निधन के बाद वह जलसा में आकर शिफ्ट हो गए। 

PunjabKesari

घर के बाहर एक बड़े से एरिया में गार्डन है जहां पर बिग-बी प्रकृति के साथ समय बिताते हुए दिखते हैं। 

PunjabKesari

अमिताभ के घर में एक बहुत अच्छा मंदिर भी है। रिपोर्ट्स की मानें तो इसमें लगी सोने चांदी से भरे गहनों से बनी हुई हैं। 

PunjabKesari

अमिताभ के आंगन में बुद्धा की मूर्ति और छोटा सा बोनसाई पौधा भी लगा है। इसकी झलक खुद बिग-बी ने अपने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दिखाई थी। 

PunjabKesari

अक्सर बिग-बी अपने परिवार के साथ घर में समय बिताते हुए नजर आते हैं। घर में पड़ी चांदी की मूर्तियां डेकोरेशन को और भी खूबसूरत बनाती हैं। 

PunjabKesari

घर में लगा फर्नीचर और शानदार इंटीरियर सभी को बहुत पसंद आता है।

PunjabKesari

घर के इंटीरियर से लेकर होम एक्सरेसीज, फर्नीचर, झूमर हर चीज बहुत ही खास है।

PunjabKesari

पूरे घर को बड़ी-बड़ी पेटिंग्स के साथ सजाया गया है।

PunjabKesari

