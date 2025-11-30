अशनूर कौर से पहले बिग बॉस में इन 5 कंटेस्टेंट्स ने की थी हिंसा, मेकर्स ने तुरंत किया बेघर

नारी डेस्क: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 का सफर अब आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही अशनूर कौर का अचानक एविक्शन। शो में हुए 'टिकट टू फिनाले' टास्क के दौरान अशनूर ने तान्या मित्तल को लकड़ी के फट्टे से मार दिया था। यह हरकत सीधा बिग बॉस के नियमों के खिलाफ थी, जिस वजह से सलमान खान ने वीकेंड का वार में आते ही उन्हें तुरंत घर से बाहर कर दिया। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब बिग बॉस ने किसी कंटेस्टेंट को हिंसा के कारण घर से बाहर का रास्ता दिखाया हो। इससे पहले भी कई नामी कंटेस्टेंट्स अपनी गुस्सैल हरकतों की वजह से बिना वोटिंग के ही बाहर हो चुके हैं। आइए जानते हैं उन 5 कंटेस्टेंट्स के बारे में

पूजा मिश्रा — Bigg Boss 5

पूजा मिश्रा बिग बॉस 5 की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट्स में से थीं। उनका रिबेलियस और ड्रामेटिक नेचर शो की पहचान बन चुका था। लेकिन एक टास्क के दौरान उन्होंने सिद्धार्थ भारद्वाज को जोर से धक्का दे दिया था। बिग बॉस ने इसे शारीरिक हिंसा मानते हुए पूजा को तुरंत घर से बाहर कर दिया। इस फैसले ने उस वक्त काफी चर्चा भी बटोरी थी।

सनी आर्या (तहलका भाई) — Bigg Boss 17

बिग बॉस 17 में तहलका भाई यानी सनी आर्या अक्सर अपने एग्रेसिव रवैये को लेकर सुर्खियों में रहे। एक झगड़े के दौरान उन्होंने अभिषेक कुमार को जोर से धक्का दिया और उनका कॉलर पकड़ लिया। यह साफ तौर पर बिग बॉस के नियमों का उल्लंघन था। इसलिए मेकर्स ने उन्हें तुरंत शो से बेदखल कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।

विकास गुप्ता — Bigg Boss 11

बिग बॉस 11 में विकास गुप्ता को 'मास्टरमाइंड' कहा जाता था। लेकिन एक टास्क के बीच वे अपना गुस्सा काबू नहीं रख पाए और अर्शी खान को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। यह शारीरिक हिंसा माना गया और बिग बॉस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें इविक्ट कर दिया। विकास का बाहर जाना उस समय सभी घरवालों और दर्शकों के लिए बड़ा झटका था।

कुशाल टंडन — Bigg Boss 7

कुशाल टंडन और गौहर खान का कनेक्शन बिग बॉस 7 के सबसे चर्चित हिस्सों में से एक था। लेकिन एक टास्क के दौरान एंडी ने गौहर को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कहीं, जिसके बाद कुशाल अपना आपा खो बैठे। उन्होंने एंडी का कॉलर पकड़ लिया और झगड़ा हाथापाई में बदल गया। नियमों के अनुसार कुशाल को घर से बाहर कर दिया गया। इस घटना ने शो में काफी ड्रामा खड़ा किया था।

मधुरिमा तुली — Bigg Boss 13

मधुरिमा तुली बिग बॉस 13 में वाइल्ड कार्ड के रूप में आई थीं। उनके एक्स बॉयफ्रेंड विशाल आदित्य सिंह भी उसी सीजन में थे, और दोनों के बीच झगड़े आम बात बन चुके थे। एक दिन गुस्से में मधुरिमा ने विशाल को किचन का तवा मार दिया। इस घटना ने सभी घरवालों को हैरान कर दिया और बिग बॉस ने हिंसा के नियम को देखते हुए उन्हें तुरंत बेघर कर दिया।