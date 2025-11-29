तान्या को मारने के लिए Bigg Boss के घर से निकाली गई अशनूर कौर? सलमान खान ने खूब की बेइज्जती

नारी डेस्क: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान “टिकट टू फिनाले” टास्क के दौरान तान्या मित्तल के साथ जानबूझकर मारपीट करने के लिए कंटेस्टेंट अशनूर कौर को डांटते हुए नजर आएंगे। चैनल ने इंस्टाग्राम पर एक नया प्रोमो शेयर किया, जिसका कैप्शन था- “वीकेंड का वार पर सलमान ने अशनूर की क्लास लगाई। इस टकराव के क्या नतीजे होंगे?” क्लिप की शुरुआत सलमान द्वारा टास्क के दौरान तान्या के प्रति अशनूर के व्यवहार को लेकर डांटने से होती है।



सलमान ने कहा- “अशनूर, बिग बॉस के घर में किसी को मारना या चोट पहुंचाना कूल नहीं है।” अपनी गलती का एहसास होने पर, अशनूर सलमान से माफी मांगती है। हालांकि, सलमान माफी सुनने के मूड में नहीं लग रहे हैं क्योंकि वह अशनूर के गुस्से के बारे में बात कर रहे हैं। सलमान ने कहा- “उसका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उसने जानबूझकर लकड़ी का तख्ता पूरी ताकत से तान्या मित्तल की तरफ़ कर दिया। और यह बहुत साफ़ था कि यह जानबूझकर और गुस्से में किया गया था।” अशनूर का दावा है कि यह उनकी तान्या के साथ जानबूझकर नहीं किया गया था।





अशनूर ने कहा- “मेरा तान्या को मारने का कोई असली इरादा नहीं था। मुझे बस चोट लग गई।” अशनूर ने कैसे रिएक्ट किया, इसका एकदम सही उदाहरण देते हुए सलमान ने कहा- “तुम्हारा क्या मतलब है कि उसे चोट लगी? तुमने तख्ता ऐसे निकाला और ऐसे मारा। और हमारे घर के कुछ नियम हैं जिन्हें हमें मानना ​​होता है।” लेटेस्ट वीकेंड का वार में कुनिका सदानंद के बाहर होने के बाद, शो में अब तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, अशनूर कौर, गौरव खन्ना, शहबाज़ बादशाह, मालती चाहर, प्रणित मोरे और अमाल मलिक ट्रॉफी के लिए मुकाबला कर रहे हैं। हालांकि, ऐसी बातें चल रही हैं कि अशनूर को उसके बर्ताव की वजह से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।

