02 DECTUESDAY2025 8:11:03 PM
Nari

Bigg Boss 19 Finale: कब है ग्रैंड फिनाले और कौन होंगे फाइनलिस्ट? जानें पूरी अपडेट

  • Edited By Monika,
  • Updated: 02 Dec, 2025 11:37 AM
Bigg Boss 19 Finale: कब है ग्रैंड फिनाले और कौन होंगे फाइनलिस्ट? जानें पूरी अपडेट

नारी डेस्क : रियलिटी शो बिग बॉस 19 अपने आख़िरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला यह विवादित शो इस सीजन भी लगातार सुर्खियों में बना रहा। तमाम झगड़े, गुटबाजी, दोस्ती और गेम ट्विस्ट के बीच अब दर्शकों की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर इस बार ट्रॉफी किसके हाथ लगेगी। ग्रैंड फिनाले की डेट और टाइम आधिकारिक रूप से तय हो चुके हैं, और फिनाले वीक में एक बड़ा ट्विस्ट भी सामने आया है।

फिनाले वीक में आएगा शॉकिंग मिड-वीक एविक्शन

बिग बॉस 19 के फिनाले वीक में मिड-वीक एविक्शन का एलान कर दिया गया है। इसका मतलब है कि टॉप 5 में पहुंचने से पहले एक और कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा। जियो हॉटस्टार पर मिड-वीक एविक्शन के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। दर्शक अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को बचाने के लिए 2 दिसंबर 2025, सुबह 10 बजे तक वोट कर सकते हैं। फिलहाल, गौरव खन्ना 'टिकट टू फिनाले' जीतकर सबसे पहले फाइनलिस्ट बन चुके हैं। वे इस समय घर के इकलौते सेफ कंटेस्टेंट हैं, जबकि बाकी सभी प्रतियोगियों पर एविक्शन का खतरा बना हुआ है।

कौन बन सकते हैं टॉप 5 फाइनलिस्ट?

मिड-वीक एविक्शन के लिए नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, मालती चाहर, प्रणित मोरे और तान्या मित्तल शामिल हैं। इन सभी की जर्नी और शो में परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो मालती चाहर को छोड़कर बाकी प्रतिभागियों ने लगातार मजबूत गेम खेला है और दर्शकों का अच्छा सपोर्ट भी प्राप्त किया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी मिड-वीक एविक्शन में मालती चाहर बाहर हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है, तो शो के संभावित टॉप 5 फाइनलिस्ट होंगे—गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, प्रणित मोरे और तान्या मित्तल। ये पांचों कंटेस्टेंट शुरू से ही शो में मजबूत दावेदार माने जाते रहे हैं।

यें भी पढ़ें : क्यों जल्दबाज़ी में हुआ धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार? हेमा मालिनी ने बताई असली वजह

Bigg Boss 19 Grand Finale: कब और कितने बजे?

बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले रविवार, 7 दिसंबर 2025 को होगा।
टीवी पर प्रसारण: रात 10:30 बजे, कलर्स चैनल
ओटीटी पर स्ट्रीमिंग: जियो हॉटस्टार, रात 9:00 बजे से
इस बार फिनाले नाइट को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह है, और हर कोई यह जानने को बेताब है कि आखिर बिग बॉस 19 की ट्रॉफी कौन जीतेगा?

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it