क्यों जल्दबाज़ी में हुआ धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार? हेमा मालिनी ने बताई असली वजह

नारी डेस्क : बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन ने पूरे फिल्म जगत को शोक में डूबो दिया है। फैंस बेहद दुखी हैं क्योंकि उन्हें अपने पसंदीदा सितारे की आखिरी झलक तक नहीं मिल सकी। अभिनेता का अंतिम संस्कार भी काफी जल्दबाज़ी में किया गया, जिससे कई सवाल उठने लगे। अब उनकी पत्नी और मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने इस फैसले के पीछे की असल वजह बता दी है।

तीसरे दिन हुई भावुक मुलाकात का खुलासा

यूएई के फिल्ममेकर हमाद अल रेयामी ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनात्मक मुलाकात का ज़िक्र किया। उन्होंने लिखा कि शोक के तीसरे दिन जब वह हेमा मालिनी से मिले, तो उनके चेहरे पर गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था, बावजूद इसके कि वे खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थीं।

क्यों हुआ अंतिम संस्कार जल्दबाज़ी में? हेमा मालिनी ने बताई सच्चाई

रेयामी के अनुसार, हेमा मालिनी ने कांपती आवाज़ में कहा धर्मेंद्र कभी नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें कमजोर या बीमार हालत में देखे। उन्होंने अपना दर्द हमेशा छुपाया… यहां तक कि अपने करीबियों से भी। जो हुआ, वह रहम था… क्योंकि आप उन्हें उस हालत में देख ही नहीं पाते। उनके आखिरी दिन बहुत दर्दनाक थे और हम सब के लिए भी वह दृश्य सहना मुश्किल था। उन्होंने आगे कहा कि किसी के निधन के बाद अंतिम संस्कार कैसे हो यह फैसला परिवार ही करता है, और उन्होंने वही किया जो धर्मेंद्र चाहते थे। इन बातों ने कई लोगों को झकझोर दिया, क्योंकि पहली बार पता चला कि अभिनेता की तबीयत कितनी खराब थी और परिवार किस दर्द से गुज़र रहा था।

धर्मेंद्र की अनछुई कविताओं का दर्द

मुलाकात के दौरान हेमा मालिनी ने एक और भावुक बात बताई। उन्होंने कहा कि वह अक्सर धर्मेंद्र से पूछती थीं कि वह अपनी खूबसूरत कविताएं और लेख क्यों प्रकाशित नहीं करते। हर बार उनका जवाब होता—“अभी नहीं… पहले कुछ कविताएं पूरी कर लूं।” लेकिन समय उन्हें मौका नहीं दे पाया। हेमा मालिनी ने कहा कि अब लोग उनके बारे में किताबें और लेख लिखेंगे, लेकिन उनके अपने शब्द दुनिया के सामने नहीं आ पाएंगे। यह बात उन्हें सबसे ज्यादा दुख देती है।

हमाद अल रेयामी ने अपनी पोस्ट को यह कहते हुए समाप्त किया कि:“धर्मेंद्र के प्रति मेरा प्यार और सम्मान हमेशा ज़िंदा रहेगा। वह सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक खूबसूरत इंसान थे।”