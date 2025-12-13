13 DECSATURDAY2025 8:17:58 PM
सोनाक्षी सिन्हा की मांग- ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया करो बैन

  • Updated: 13 Dec, 2025 01:11 PM
सोनाक्षी सिन्हा की मांग- ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया करो बैन

नारी डेस्क :बॉलीवुड कपल सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इक़बाल ने ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन के पक्ष में बात की। मुंबई के MET (मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट) कॉलेज में हुई एक पैनल चर्चा के दौरान, सोनाक्षी और ज़हीर से 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया बैन पर कमेंट करने के लिए कहा गया।इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, सोनाक्षी ने इसे 'बहुत अच्छी बात' बताया, और कहा कि यह बैन भारत में भी लागू होना चाहिए।

ज़हीर ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि उनके अनुसार, हमेशा बैन लगाने की ज़रूरत नहीं होती; हालांकि, यह कंट्रोल करना ज़रूरी है कि बच्चे सोशल मीडिया पर किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं। उन्होंने कहा- "आप एक्सट्रीम भी कर सकते हैं। और आप चीज़ों पर बैन लगा सकते हैं, लेकिन यह भी है कि आप इसे ठीक से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मेरे घर में जब मेरी भतीजी आती है तो उसके पास एक iPad है, लेकिन वह iPad पर क्या इस्तेमाल कर सकती है, यह बहुत कंट्रोल में रहता है। तो मुझे लगता है कि इसे कंट्रोल करने का एक तरीका है। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब है, यह अच्छा है।" 

सोनाक्षी का मानना ​​था कि जब तक कोई बच्चा सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता, तब तक उसे सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए। उन्होंने कहा- "नहीं, मुझे लगता है कि इससे बचा जा सकता है। कम से कम एक निश्चित उम्र तक। जब तक बच्चा सही और गलत, और क्या अच्छा है, और क्या बुरा है, इसमें फर्क समझने लायक बड़ा न हो जाए। मुझे लगता है कि उस उम्र तक, बच्चे को इससे दूर रखना चाहिए। कभी-कभी, आपको नहीं पता होता कि कौन से बटन, कहाँ जाते हैं। इसलिए, जब वे देख रहे हों, तो उन पर नज़र रखना हमेशा अच्छा होता है" ।

