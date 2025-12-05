08 DECMONDAY2025 10:36:37 PM
जिसे आप Healthy समझ कर पी रहे असल में वो 4 Drinks खराब कर रही Kidney!

  • Edited By Monika,
  • Updated: 05 Dec, 2025 02:49 PM
नारी डेस्क : हमारे खान-पान और पीने की आदतें हमारी सेहत और जीवन पर गहरा असर डालती हैं। सही खाने-पीने से सेहत बेहतर रहती है, लेकिन कभी-कभी गलत ड्रिंक या खाने की आदतें किडनी जैसी महत्वपूर्ण अंग पर गंभीर असर डाल सकती हैं। कुछ ऐसे ड्रिंक हैं, जिन्हें लगातार पीने से किडनी पर भारी दबाव पड़ता है और लंबे समय में यह नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन से ड्रिंक खतरनाक हैं।

सोडा (Soda)

डार्क सोडा किडनी के लिए सबसे हानिकारक माना जाता है। इसमें मौजूद फॉस्फोरिक एसिड किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ाता है और समय के साथ किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा, ज्यादा चीनी मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बढ़ाकर किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालती है। रिसर्च भी बताती है कि अधिक कोला पीने से पेशाब की रसायनिक संरचना बदल जाती है, जिससे स्टोन बनने की संभावना और बढ़ जाती है।

PunjabKesari

क्या पी सकते है: नींबू या लाइम वाले स्पार्कलिंग वॉटर, जो हाइड्रेशन बनाए रखता है और मिनरल बैलेंस को संतुलित रखता है।

एनर्जी ड्रिंक (Energy drinks)

एनर्जी ड्रिंक (Energy drinks) में कैफीन, चीनी और स्टिमुलेंट्स की अधिक मात्रा होती है, जो किडनी पर तेज दबाव डालती है। ज्यादा कैफीन डिहाइड्रेशन बढ़ाकर किडनी को गाढ़ा खून फिल्टर करने में मुश्किल पैदा करती है। शुगर वाले ड्रिंक ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं और किडनी का मेटाबॉलिक बोझ बढ़ा देते हैं।
सावधानी: सामान्य कॉफी सामान्य मात्रा में सुरक्षित है, लेकिन ज्यादा कैफीन या चीनी मिलाकर पीना किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है।

यें भी पढ़ें : 40 की उम्र पार करते ही तुरंत छोड़ दें ये 5 आदतें, वरना सेहत पर पड़ सकता है असर

स्पोर्ट्स ड्रिंक (Sports drinks)

स्पोर्ट्स ड्रिंक मूल रूप से भारी वर्कआउट के दौरान ऊर्जा और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन रोजाना सेवन से किडनी पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। इनमें मौजूद चीनी, आर्टिफिशियल स्वीटनर और रंग (डाई) किडनी के लिए फिल्टर करना मुश्किल बना देते हैं, जिससे लंबे समय में किडनी फंक्शन प्रभावित हो सकता है।

PunjabKesari

स्मूदी (Smoothie) (विशेष रूप से हाई ऑक्सालेट वाले)

स्मूदी अक्सर हेल्दी ड्रिंक मानी जाती है, लेकिन इसमें ज्यादा पालक, केल और नट्स शामिल करने से ऑक्सालेट की मात्रा बढ़ जाती है। इससे कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन बनने का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा, स्मूदी में मौजूद नेचुरल शुगर भी किडनी पर अतिरिक्त लोड डाल सकती है, जिससे लंबे समय में किडनी फंक्शन प्रभावित हो सकता है।

यें भी पढ़ें : सिर्फ 1-2 दिन में ही Periods हो जाते खत्म तो Expert ने बताया इसे सबसे खराब

किडनी को सुरक्षित रखने के उपाय

सोडा और एनर्जी ड्रिंक सीमित करें।
सही हाइड्रेशन बनाए रखें।
इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और फिल्ट्रेशन सुधारने के लिए पर्याप्त पानी पिएं।
हाई ऑक्सालेट वाली स्मूदी को संयमित मात्रा में ही लें।

PunjabKesari
छोटे बदलाव से आप अपनी किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं और शरीर के इलेक्ट्रोलाइट और फिल्ट्रेशन सिस्टम को बेहतर बनाए रख सकते हैं।

यें  भी पढ़ें : सर्दियों में आने वाली इन सब्जियों से हो सकता है कैंसर का खतरा, इस देश ने जारी की चेतावनी

