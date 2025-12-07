अचानक कोई हो गया है जरूरत से ज्यादा खास, कहीं आप ‘Love Bombing’ का शिकार तो नहीं?

नारी डेस्क : कभी-कभी जिंदगी में कोई इंसान अचानक प्रवेश करता है और आपको ऐसा महसूस कराने लगता है मानो आप उसके लिए सबसे खास हों। लगातार मैसेज, फोन कॉल, जरूरत से ज्यादा तारीफें, सरप्राइज़ और भविष्य के साथ सपने शुरुआत में यह सब बेहद रोमांटिक लगता है। लेकिन अगर यह सब बहुत तेज़ी से हो रहा है और आपको अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस होने लगती है, तो खुश होने के साथ-साथ सतर्क होना भी ज़रूरी है। हो सकता है जिसे आप प्यार समझ रहे हों, वह लव बॉम्बिंग हो।

लव बॉम्बिंग (love bombing) क्या होती है?

लव बॉम्बिंग एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है, जिसमें कोई व्यक्ति बहुत कम समय में आपको बेहिसाब प्यार, ध्यान और अपनापन देकर भावनात्मक रूप से अपने ऊपर निर्भर बना लेता है। शुरुआत में यह सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असली उद्देश्य धीरे-धीरे आपके फैसलों, भावनाओं और रिश्तों पर नियंत्रण पाना होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, यह मानसिक और भावनात्मक शोषण का एक गंभीर रूप है, जो ज्यादातर रिश्ते की शुरुआत में ही दिखाई देता है। लव बॉम्बर अक्सर आपको बार-बार यह एहसास दिलाता है कि आप उसके जीवन का केंद्र हैं। वह हर वक्त आपकी उपलब्धता चाहता है, जल्दी ही शादी या भविष्य की बड़ी बातें शुरू कर देता है और आपको ऐसा महसूस कराता है कि यह रिश्ता “परफेक्ट” है। यही पर खतरे की घंटी बजनी चाहिए।

लव बॉम्बिंग के तीन चरण

Cleveland Clinic के अनुसार, लव बॉम्बिंग आमतौर पर तीन स्पष्ट चरणों में होती है। पहले चरण में आपको अत्यधिक प्यार और महत्व दिया जाता है, जिससे आप पूरी तरह सुरक्षित और खुश महसूस करने लगते हैं। इस वक्त आपका भावनात्मक बचाव अपने-आप कम हो जाता है। दूसरे चरण में नियंत्रण की शुरुआत होती है। आपसे हर समय संपर्क में रहने की उम्मीद, दोस्तों और परिवार पर सवाल और आपकी गतिविधियों पर नज़र। कई बार यह व्यवहार गैसलाइटिंग में बदल जाता है, जहां आपको अपनी ही सोच और भावनाओं पर शक होने लगता है। तीसरे चरण में जैसे ही आप सीमाएं तय करने की कोशिश करते हैं, सामने वाला आपको दोष देने लगता है, खुद को पीड़ित दिखाता है या रिश्ता छोड़ने की धमकी देने लगता है।

प्यार और लव बॉम्बिंग में फर्क कैसे पहचानें? (Love and love bombing)

स्वस्थ प्यार आपको आज़ादी, सुरक्षा और सम्मान देता है। वहीं लव बॉम्बिंग में सामने वाला आपकी ‘ना’ को स्वीकार नहीं करता। अगर आप किसी बात पर सहज नहीं हैं और इसके बावजूद आपको दबाव महसूस होता है, तो यह एक साफ संकेत है कि रिश्ता सही दिशा में नहीं जा रहा। अनावश्यक महंगे तोहफे, जरूरत से ज्यादा जलन, हर समय ध्यान की मांग और आपके फैसलों पर सवाल उठाना ये सभी लव बॉम्बिंग के आम संकेत हैं।

खुद को कैसे बचाएं?

अगर किसी रिश्ते में आप भावनात्मक रूप से भ्रमित, थके हुए या डर महसूस कर रहे हैं, तो रुककर सोचें। अपनी भावनाओं को गंभीरता से लें, अपनी सीमाएं साफ रखें और भरोसेमंद दोस्त या परिवार से बात करें। याद रखिए, सच्चा प्यार आपको कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाता है। प्यार अगर सम्मान और भरोसे पर टिका न हो, तो वह धीरे-धीरे आपको खुद से दूर कर सकता है। लव बॉम्बिंग अक्सर प्यार का मुखौटा पहनकर आती है। लेकिन जागरूकता ही इसे पहचानने और उससे बचने की सबसे बड़ी ताकत है।