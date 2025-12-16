'भैया' कहने पर भड़का डॉक्टर! मरीज का इलाज रोका कहा पहले ये कहो...

नारी डेस्क : जिला अस्पताल में एक छह वर्षीय बच्ची द्वारा डॉक्टर को “भैया” कहे जाने पर शुरू हुआ विवाद बड़ा रूप ले गया। इस घटना के बाद भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया और सीएमएस कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने बच्ची और उसके किसान पिता के साथ अभद्रता का आरोप लगाते हुए संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

जानकारी के अनुसार, किसान बिट्टू अपनी छह वर्षीय बेटी को सिरदर्द की शिकायत पर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। इलाज के दौरान बच्ची ने रेजिडेंट डॉक्टर को भैया कह दिया, जिस पर डॉक्टर नाराज हो गए और खुद को “सर” कहने की बात कही। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में नोकझोंक हो गई। विवाद बढ़ने पर डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी, जबकि किसान ने भाकियू कार्यकर्ताओं को बुला लिया।

भाकियू जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान अस्पताल पहुंचे और सीएमएस (CMS) कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया। किसानों का आरोप था कि डॉक्टर ने बच्ची और उसके पिता के साथ दुर्व्यवहार किया। सीएमएस डॉ. योगेश अग्रवाल ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे।

काफी देर चले धरने के बाद डॉक्टर पक्ष की ओर से माफी मांगी गई, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इस दौरान भाकियू कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और अव्यवस्थाओं का मुद्दा भी उठाया। सीएमएस ने व्यवस्थाओं में सुधार का आश्वासन दिया।

