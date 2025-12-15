17 DECWEDNESDAY2025 6:38:15 PM
Nari

घर का मंदिर कहां बनाएं , भगवान की मूर्तियां कैसे और कहां रखें, ये छोटे-छोटे नियम बदल देंगे घर की एनर्जी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 15 Dec, 2025 02:20 PM
घर का मंदिर कहां बनाएं , भगवान की मूर्तियां कैसे और कहां रखें, ये छोटे-छोटे नियम बदल देंगे घर की एनर्जी

नारी डेस्क:  घर में भगवान की तस्वीरें रखना हमारी संस्कृति और भक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें सही तरीके से नहीं रखते, जिससे घर की ऊर्जा और शांति पर असर पड़ सकता है। भोपाल निवासी ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ और न्यूमेरोलॉजिस्ट हिमाचल सिंह के अनुसार, भगवान की फोटो या मूर्ति रखने के कुछ सरल नियम हैं, जिन्हें अपनाकर घर का वातावरण सकारात्मक और शांत बना सकते हैं।

भगवान की तस्वीरें घर में जगह-जगह नहीं रखें

अकसर लोग सोचते हैं कि जितनी ज्यादा भगवान की तस्वीरें होंगी, उतनी ज्यादा कृपा मिलेगी। लेकिन वास्तु के अनुसार यह सही नहीं है। अलग-अलग कोनों में तस्वीरें रखने से ध्यान बिखर जाता है। घर में अव्यवस्था और मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है। भगवान की फोटो या मूर्ति हमेशा एक ही तय जगह पर, सम्मान के साथ रखें। इससे पूजा में फोकस रहता है और घर की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहती है।

Chandra Grahan के बाद इस तरह से करें मंदिर की सफाई , घर में होगा सुख-समृद्धि का वास

सबसे सही जगह – घर का मंदिर

भगवान की फोटो या मूर्ति रखने का सबसे सही स्थान घर का मंदिर है। यह मंदिर दीवार पर, लकड़ी का, या घर के किसी साफ कोने में हो सकता है। मंदिर में साफ-सुथरा और शांत माहौल होना चाहिए। अगर घर में मंदिर नहीं है, तो एक छोटा सा कोना चुनें, जहां सिर्फ पूजा से जुड़ी चीजें ही हों।

एक ही भगवान की कई मूर्तियां न रखें

बहुत लोग गणेश जी या कृष्ण जी की कई मूर्तियां या फोटो रख देते हैं। यह घर की ऊर्जा को उलझा सकती हैं। पूजा में फोकस कम हो जाता है। बेहतर है कि सिर्फ एक ही मूर्ति या एक ही फोटो रखें। अगर गलती से घर में एक से ज्यादा मूर्तियां हैं, तो उनमें से एक को मंदिर में चढ़ा दें या नदी में प्रवाहित कर दें, घर में उन्हें इधर-उधर रखने से बचें।

PunjabKesari

भगवान की तस्वीर लगाने के जरूरी नियम

तस्वीर या मूर्ति जमीन पर न रखें। टूटी-फूटी तस्वीरें तुरंत हटा दें। पूजा स्थान हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। मंदिर में मोबाइल, पैसा, बिल या गैर-धार्मिक चीजें न रखें। भगवान की फोटो बेड़रूम में न लगाएं। इन छोटी-छोटी बातों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और वातावरण शांत रहता है।

भगवान की फोटो और मूर्ति हमेशा सम्मान और सही जगह पर रखें। घर के मंदिर में एक ही फोटो या मूर्ति रखें और पूजा के समय उसे फोकस के साथ करें। इससे घर में शांति, संतुलन और पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहती है।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it