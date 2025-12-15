17 DECWEDNESDAY2025 6:28:45 PM
जालंधर में स्कूलों को उड़ाने की धमकी: KMV की प्रिंसिपल को ई-मेल,  खाली करवाए गए स्कूल

नारी डेस्क: जालंधर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां केएमवी स्कूल की प्रिंसिपल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत स्कूल को खाली करवा दिया, जिससे स्कूल परिसर और अभिभावकों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस और सुरक्षा बढ़ाई गई धमकी मिलने के तुरंत बाद प्रिंसिपल ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्कूल परिसर को घेर लिया। जांच शुरू की गई और सुरक्षा के एहतियात के तौर पर छात्रों को समय से पहले छुट्टी दे दी गई। अभिभावकों को बच्चों को लेने के लिए बुलाया गया।

कई अन्य स्कूलों को भी मिली धमकी सूत्रों के अनुसार, सोढल एरिया में दो और स्कूलों शिव ज्योति और सेंट जोसेफ स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। इन स्कूलों को भी खाली करवा दिया गया। अभिभावकों को फोन और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए सूचित किया गया कि इमरजेंसी के कारण स्कूल बंद किए गए हैं।

साइबर टीम जांच में जुटी मौके पर साइबर टीम भी पहुंची और धमकी भेजने वाले की पहचान के लिए जांच शुरू की गई है। एसीपी ने बताया कि प्रिंसिपल को मेल के माध्यम से धमकी दी गई थी और अन्य स्कूलों को भी इसी तरह के मेल मिले हैं।

जालंधर के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल और पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर मामले पर जल्द ही प्रेस वार्ता करके पूरी जानकारी साझा करेंगे। दो दिन पहले ही अमृतसर में भी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। यह घटनाएं बच्चों और अभिभावकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही हैं।   

