अमिताभ बच्चन पर हमले की आशंका! हाथ धोकर बिग बी के पीछे पड़े खालिस्तानी संगठन

नारी डेस्क: हर साल नवंबर से पहले प्रतिबंधित आतंकवादी समूह सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) सिख नरसंहार माह मनाने की कोशिश में खबरों में रहता है। नवंबर और खालिस्तान मुद्दे के बीच संबंध नवंबर 1984 के नरसंहार से जुड़ा है, जो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था। पिछले नवंबर में, एसएफजे प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राम मंदिर और अन्य मंदिरों के खिलाफ धमकियां जारी की थीं। इस बार उनसे मेलबर्न में होने वाले दिलजीत दोसांझ के ऑरा 2025 कॉन्सर्ट को धमकी दी है। इसी बीच केंद्रीय एजेंसियों को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन पर हमले की आशंका है।



सीएनएन-न्यूज18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, केबीसी में दिलजीत के साथ बिग बी की हालिया बातचीत के बाद, खालिस्तानी समूहों की ओर से अभिनेता को धमकियों की बाढ़ आ गई। केंद्रीय एजेंसियां ​​वर्तमान में बच्चन को मिलने वाले कुछ खतरों का आकलन कर रही हैं, जो सूत्रों के अनुसार, अमिताभ बच्चन और दोसांझ के बीच उनकी हालिया मुलाकात से जुड़े माने जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन को यह धमकी केबीसी 17 के एपिसोड के प्रसारित होने के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें हाल ही में दिलजीत दोसांझ अतिथि के रूप में शामिल हुए थे।



दरअसल खालिस्तानी संगठन ने दिलजीत और उनके मेलबर्न कॉन्सर्ट की सुरक्षा को ख़तरा बताया है, जब उन्हें अमिताभ बच्चन के पैर छूते देखा गया। एसएफजे प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने चेतावनी जारी की है कि उनका समूह 1 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को बाधित करने की कोशिश करेगा। खालिस्तानी समूह ने दोसांझ के इस सम्मानजनक व्यवहार की आलोचना की और गायक-अभिनेता पर 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों का अपमान करने का आरोप लगाया। एसएफजे का आरोप है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के दंगों के दौरान हिंसा भड़काने में बिग बी की बड़ी भूमिका थी।



एसएफजे ने दावा किया कि बच्चन ने दंगों के दौरान कथित तौर पर "खून का बदला खून" का नारा लगाया था। एसएफजे के अनुसार, बच्चन के शब्दों ने "हिंसा भड़का दी जिसमें पूरे भारत में 30,000 से ज़्यादा सिख पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए।"एसएफजे एक्स और इंस्टाग्राम पर #BoycottDiljit और #PanthicJustice जैसे हैशटैग का भी प्रचार कर रहा है और 1984 के दंगों से जुड़े भावनात्मक सीन्स को बढ़ावा देने के लिए समन्वित बॉट गतिविधि और प्रवासी प्रभावशाली लोगों का इस्तेमाल कर रहा है।