अपनी AI से बनी अश्लील तस्वीरों को देख परेशान हुई ऐश्वर्या राय,  पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट

नारी डेस्क: पति अभिषेक बच्चन के साथ तलाक की अफवाहों के बीच बॉलीवुड स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय से अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने और कुछ लोगों को उनके नाम, तस्वीरों और एआई-जनित अश्लील सामग्री का अनाधिकृत रूप से उपयोग करने से रोकने का आग्रह किया। न्यायमूर्ति तेजस करिया ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि वह प्रतिवादियों को चेतावनी देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित करेंगे।



राय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने कहा कि अभिनेत्री अपने प्रचार और व्यक्तित्व अधिकारों को लागू करना चाहती हैं और उन्होंने तर्क दिया कि कुछ पूरी तरह से अवास्तविक अंतरंग तस्वीरें इंटरनेट पर प्रसारित की जा रही हैं। कोर्ट में वकील ने एक वेबसाइट का हवाला देते हुए कहा कि एक्ट्रेस ने इसे अधिकृत नहीं किया है, दूसरी वेबसाइट पर ऐश्वर्या राय के वॉलपेपर और फोटो जैसे कंटेंट डाले गए हैं. जबकि तीसरी कंपनी की ओर से उनकी तस्वीरों वाले टी-शर्ट्स बेची जा रही हैं।



ऐश्वर्या राय के वकील ने दलील देते हुए कहा कि बिना अनुमति इस तरह की गतिविधियां उनके पर्सनल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं और इसे रोका जाना जरूरी है। उन्होंने कहा- "उनके नाम और उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किसी की यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।" उच्च न्यायालय ने मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 7 नवंबर को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष और 15 जनवरी, 2026 को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया है।