12 SEPFRIDAY2025 1:02:30 PM
Nari

काजल अग्रवाल के निधन की फैली खबर, एक्ट्रेस ने खुद आकर बोला- मैं जिंदा हूं

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 09 Sep, 2025 12:04 PM
काजल अग्रवाल के निधन की फैली खबर, एक्ट्रेस ने खुद आकर बोला- मैं जिंदा हूं

नारी डेस्क:  दक्षिण की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक काजल अग्रवाल ने बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई है। उनके फैंस उस समय सदमे में आ गए जब खबर आई कि  सड़क दुर्घटना में काजल की मृत्यु हो गई। सोशल मीडिया पर ये अफवाहें तेजी से फैलीं, जिसके बाद अभिनेत्री को आगे आकर इन अटकलों पर विराम लगाना पड़ा।काजल ने दुर्घटना के झूठे दावों का जवाब दिया
PunjabKesari

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के ज़रिए स्पष्ट किया कि वायरल हो रही खबर पूरी तरह से निराधार है। झूठी खबरों पर अपनी राहत व्यक्त करते हुए, काजल ने लिखा- "मुझे कुछ निराधार खबरें मिली हैं जिनमें दावा किया गया है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और अब मैं इस दुनिया में नहीं हूं। और सच कहूं तो, यह काफी मज़ेदार है क्योंकि यह झूठ है। ईश्वर की कृपा से, मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहती हूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, सुरक्षित हूं और बहुत अच्छा कर रही हूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूं कि ऐसी झूठी खबरों पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएँ। आइए अपना ध्यान सकारात्मकता और सच्चाई पर केंद्रित रखें।"
 

 काजल, जिन्होंने 2004 में 'क्यों! हो गया ना...' से हिंदी सिनेमा में शुरुआत की थी, थुप्पक्की, टेम्पर, कोमली और हे सिनामिका जैसी हिट फिल्मों के साथ तमिल और तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े नामों में से एक बन गईं। उन्होंने हाल ही में 'कन्नप्पा' में एक विशेष भूमिका निभाई और अब वह 'द इंडियन स्टोरी', 'इंडियन 3' और 'रामायण' में दिखाई देंगी। अभिनेत्री ने अक्टूबर 2020 में व्यवसायी गौतम किचलू से शादी की। यह जोड़ा एक बेटे, नील, का माता-पिता है और काजल अक्सर अपने व्यस्त फिल्मी शेड्यूल के अपडेट के साथ-साथ अपने पारिवारिक जीवन की दिल को छू लेने वाली झलकियां साझा करती हैं।

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it