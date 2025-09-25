"ब्रीड चेंज होनी चाहिए..."  युवराज सिंह के पिता ने अपनी बहू को लेकर दे दिया बड़ा बयान

25 SEPTHURSDAY2025 3:04:12 PM
नारी डेस्क: क्रिकेट विश्व कप के हीरो युवराज सिंह के पिता पूर्व क्रिकेटर और अभिनेता योगराज सिंह को अक्सर एक सख्त और समझौता न करने वाले कोच के रूप में याद किया जाता है। एक नए इंटरव्यू में उन्होंने युवराज की पत्नी हेजल कीच को लेकर बड़ा बयान दिया है।  योगराज सिंह का कहना है कि उन्होंने युवराज को कहा था कि वो किसी फिरंगी लड़की से ही शादी करें, क्योंकि वह अपने परिवार में बदलाव चाहते थे। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपनी बहू को बेटी मानते हैं।  

युवराज सिंह ने साल 2016 में मॉडल और एक्ट्रेस हेजल कीच से शादी रचाई थी। हेजल कीच भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं। कृष्णांक आत्रे के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर हाल ही में एक साक्षात्कार में योगराज सिंह ने कहा- जब युवराज 20 साल के ही थे तो लोग उनकी शादी करवाने का प्रेशर डालते थे, लेकिन योगराज मना कर देते थे। उन्होंने कहा-मैंने युवराज को 38 साल की उम्र में शादी के बारे में सोचने को कहा। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए पार्टनर नहीं चुन सकता यह तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन मैं चाहता था कि बहू 'अंग्रेजी नस्ल' की हो। उन्होंने कहा- मैं चाहता था कि हमारे परिवार में आयरिश या इंग्लिश लड़की आए, फिर हेजल हमारी जिंदगी में आई.’।  योगराज ने अपनी बहू ही तारीफ करते हुए कहा कि हेजल बहुत अच्छी हैं। मैं उन्हें अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी मानता हूं। युवी के बच्चों से भी उनका खूब लगाव है।

योगराज याद करते हैं- "जब मैं युवराज को ट्रेनिंग देता था, तो लोग पुलिस में शिकायत करते थे। वे कहते थे कि उसके पिता पागल हो गए हैं और मोहल्ले को परेशान कर रहे हैं। कुछ तो यहां तक कहते थे कि मैं अपने ही बेटे को मार डालूंगा। यहां तक कि युवराज की मां भी यही मानती थीं। वह कहती थीं, 'बेटा, मार डालेगा।'" योगराज ने यह भी बताया कि उनके बेटे युवराज को भी एक समय उनकी ट्रेनिंग की तीव्रता से चिढ़ होती थी। उन्होंने कहा- "जब मैंने उसे धक्का दिया, तो लोगों ने मुझे गालियाँ दीं। मेरे बेटे ने भी मुझे हिटलर और ड्रैगन कहा। लेकिन ईश्वर की कृपा और देश प्रेम की खातिर, वह कुछ बन गया। मैंने उसे कैंसर से जूझते हुए भी विश्व कप खेलने का मौका दिया।  उसने मेरी हर परीक्षा पास कर ली। मैं आज भी उसके खून से सनी टी-शर्ट को इस याद के लिए रखता हूं कि मेरे बेटे ने अपने देश के लिए खून बहाया,"।

याद हो कि युवराज सिंह ने साल 2016 में मॉडल और एक्ट्रेस हेजल कीच से शादी रचाई थी। हेजल कीच भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं। युवराज सिंह से शादी के बाद हेजल कीच ने फिल्मों से दूरियां बना ली। युवराज सिंह और हेजल कीच के दो बच्चे हैं। दोनों सोशल मीडिया पर अपने परिवार की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं।
 

