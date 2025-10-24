थायराइड और बालों के झड़ने में क्या है कनेक्शन? जानें इसका सही इलाज

नारी डेस्क : आजकल बहुत से लोग थायराइड की समस्या से परेशान रहते हैं। शरीर में थायराइड हार्मोन का असंतुलन कई तरह की शारीरिक परेशानियां पैदा कर सकता है। जैसे थकान, वजन बढ़ना या घटना, कब्ज या दस्त, दिल की धड़कन तेज होना, घबराहट, चिड़चिड़ापन और बालों का झड़ना। लेकिन क्या वाकई थायराइड और हेयर फॉल का आपस में कोई संबंध है?

क्या थायराइड के कारण बाल झड़ सकते हैं?

डॉक्टर के अनुसार, थायराइड की समस्या बालों के झड़ने और कमजोर होने का एक बड़ा कारण हो सकती है। जब शरीर में थायराइड हार्मोन (T3 और T4) का स्तर असंतुलित हो जाता है, तो इसका असर सीधे बालों की जड़ों पर पड़ता है। इस स्थिति में बाल पतले, कमजोर और रूखे हो जाते हैं। कई बार बालों का झड़ना इतना ज्यादा हो जाता है कि व्यक्ति को टेम्परेरी बाल्डनेस तक का सामना करना पड़ सकता है। जानें थायराइड हार्मोन का असंतुलन बालों को कैसे प्रभावित करता है?

बालों का पतला होना

थायराइड हार्मोन के असंतुलन के कारण बालों की ग्रोथ साइकिल प्रभावित होती है। परिणामस्वरूप, बालों की जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं और बाल पतले होते चले जाते हैं।

अत्यधिक बाल झड़ना

अगर आपका थायराइड ज्यादा एक्टिव (हाइपरथायराइडिज़्म) या कम एक्टिव (हाइपोथायराइडिज़्म) है, तो इससे बालों की जड़ों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। बाल झड़ने लगते हैं और स्कैल्प भी ड्राई हो जाता है।

बालों के टूटने की समस्या

हार्मोनल असंतुलन से बालों में ड्राइनेस, फ्रिज़ और स्प्लिट एंड्स बढ़ जाते हैं। इससे बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं।

बालों में रूखापन और बेजानपन

थायराइड के अंडरएक्टिव होने से बालों में नेचुरल ऑयल की कमी हो जाती है, जिससे बाल रूखे और बेजान लगते हैं। यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो बालों की चमक पूरी तरह खत्म हो सकती है।

बालों की ग्रोथ रुक जाना

थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी बालों की ग्रोथ साइकिल को धीमा कर देती है। इससे बालों की लंबाई बढ़ना रुक जाती है और वे धीरे-धीरे झड़ने लगते हैं।

डॉक्टर के अनुसार क्या करें और क्या न करें

अगर आपको लंबे समय से हेयर फॉल की समस्या हो रही है और साथ ही थकान, वजन में बदलाव या मूड स्विंग महसूस हो रहे हैं, तो तुरंत अपना थायराइड टेस्ट कराएं। सही इलाज और संतुलित आहार से बालों को फिर से मजबूत बनाया जा सकता है।

क्या करें

नियमित रूप से थायराइड की जांच करवाएं।

प्रोटीन और आयरन से भरपूर आहार लें।

स्कैल्प की मसाज करें और तनाव कम करें।

क्या न करें

हार्मोनल दवाइयां बिना सलाह के बंद न करें।

अधिक केमिकल वाले शैम्पू या ट्रीटमेंट से बचें।

नींद की कमी और अनियमित दिनचर्या न रखें।

थायराइड सिर्फ शरीर की मेटाबॉलिज़्म को नहीं, बल्कि बालों के स्वास्थ्य को भी गहराई से प्रभावित करता है। इसलिए अगर आप लगातार बालों के झड़ने या पतले होने की समस्या से परेशान हैं, तो उसे केवल ब्यूटी प्रॉब्लम समझकर न टालें। यह आपके थायराइड का संकेत भी हो सकता है।

