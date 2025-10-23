क्या आपका तकिया कवर बालों के टूटने का कारण है? जानें बालों के लिए सबसे सही तकिया

नारी डेस्क : हर सुबह जब आप आईने में अपने बाल देखते हैं, क्या वे उलझे, बेजान या टूटे हुए नजर आते हैं? अगर हां, तो इसका कारण सिर्फ आपका शैम्पू या तेल नहीं हो सकता। अक्सर इसका मुख्य कारण होता है रात भर सिर रखने का तकिया कवर। बालों की सेहत सिर्फ दिन की देखभाल पर नहीं, बल्कि रात की आदतों पर भी निर्भर करती है। गलत तकिया कवर बालों को नुकसान पहुंचा सकता है, उन्हें रूखा बना सकता है और टूटने का कारण बन सकता है।

तकिया कवर से बालों को कैसे नुकसान होता है?

रगड़ (Friction): कॉटन या खुरदरे फैब्रिक वाले तकिया कवर बालों से रगड़ खाते हैं, जिससे बाल उलझते और टूटते हैं।

नमी की कमी: कुछ फैब्रिक बालों की प्राकृतिक नमी सोख लेते हैं, जिससे बाल ड्राई और बेजान हो जाते हैं।

गंदगी और बैक्टीरिया: गंदे तकिया कवर में जमा धूल और बैक्टीरिया स्कैल्प को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे बाल झड़ सकते हैं।

स्टैटिक चार्ज: सिंथेटिक फैब्रिक बालों में स्टैटिक पैदा करते हैं, जिससे बाल खड़े हो जाते हैं और कंघी मुश्किल हो जाती है।

क्या कहती है स्टडी?

PLOS One में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, रेशम और साटन बालों के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। ये फैब्रिक बालों की नमी और प्राकृतिक तेल को बनाए रखते हैं और घर्षण को कम करते हैं। इसके कारण बाल कम टूटते और ज्यादा स्मूद और चमकदार रहते हैं। जानें बालों के लिए सही तकिया कवर।

सिल्क या साटन फैब्रिक: रगड़ कम करता है और बाल स्मूद रखते हैं।

हाइपोएलर्जेनिक मटेरियल: स्कैल्प को एलर्जी और इंफेक्शन से बचाता है।

साफ और सॉफ्ट कवर: हर हफ्ते तकिया कवर बदलें और धूप में सुखाएं।

सोते समय बालों की देखभाल के टिप्स

हल्की चोटी या बन बनाकर सोएं: खुले बाल ज्यादा उलझते हैं।

स्लीप कैप पहनें: सिल्क या साटन की कैप बालों की नमी बनाए रखती है।

तेल लगाएं: नारियल या बादाम तेल की कुछ बूंदें बालों को मॉइश्चर देती हैं।

हेयर मास्क: हफ्ते में एक बार डीप कंडीशनिंग से बाल मजबूत बनते हैं।

बालों की हेल्थ के लिए अतिरिक्त सुझाव

हीट स्टाइलिंग से बचें।

वाइड टूथ कंघी का इस्तेमाल करें।

प्रोटीन, विटामिन B और आयरन युक्त डाइट अपनाएं और पर्याप्त पानी पिएं।

बालों की खूबसूरती सिर्फ अच्छे शैम्पू और तेल पर नहीं, बल्कि रात की आदतों और सही तकिया कवर पर भी निर्भर करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल सिल्की, मजबूत और हेल्दी रहें, तो आज ही अपने तकिए का कवर बदलें और ऊपर दिए गए टिप्स अपनाएं। एक छोटा बदलाव आपके बालों के लिए बड़ा फर्क ला सकता है।