रोज़ाना मोरिंगा खाने से क्या होगा? जानिए सेहत के लिए क्यों है जरूरी

नारी डेस्क: मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियां एक तरह का सुपरफूड है, जो प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन A, C और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसकी पत्तियों को सुखाकर बनाया गया पाउडर शरीर के लिए किसी औषधि की तरह काम करता है। आजकल लोग इसे वेट लॉस, इम्यूनिटी, स्किन केयर और एनर्जी बढ़ाने के लिए खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए जानें कि रोजाना मोरिंगा पाउडर खाने से शरीर को क्या-क्या फायदे होते हैं और इसे खाने का सही तरीका क्या है।

रोज मोरिंगा खाने से क्या-क्या फायदे होते हैं?

इम्यूनिटी मजबूत होती है

मोरिंगा पाउडर में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। रोजाना इसका सेवन करने से सर्दी-खांसी, वायरल इंफेक्शन और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है और इंफेक्शन का खतरा कम करता है।

हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है

मोरिंगा में आयरन काफी मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। जिन लोगों को आयरन की कमी रहती है या थकान जल्दी होती है, उनके लिए मोरिंगा पाउडर एक आसान और असरदार उपाय हो सकता है। यह खून की कमी को दूर करने और शरीर में ऑक्सीजन लेवल बेहतर बनाने में मदद करता है।

स्किन को ग्लो देता है

मोरिंगा में विटामिन A, C और E मौजूद होते हैं, जो त्वचा को ग्लोइंग, साफ और हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। यह स्किन से टॉक्सिन निकालने में मदद करता है, जिससे चेहरे पर पिंपल्स और दाग-धब्बे कम होते हैं। इसके साथ-साथ यह एंटी-एजिंग गुणों से भरपूर है, जो झुर्रियों और स्किन ढीलापन को कम कर सकता है।

बालों को मजबूत बनाता है

मोरिंगा में मौजूद प्रोटीन, आयरन और मिनरल्स बालों की जड़ों को पोषण देते हैं। इससे बालों का टूटना कम होता है, बाल घने बनते हैं और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। यह हेयर फॉल कम करने और बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद कर सकता है।

शरीर को एनर्जी देता है

मोरिंगा एक प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है। इसे रोज लेने से शरीर में थकान कम होती है, कमजोरी दूर होती है और दिनभर एनर्जी बनी रहती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स शरीर को एक्टिव रखने में मदद करते हैं।

वजन कम करने में मदद करता है

मोरिंगा मेटाबॉलिज़म को तेज करता है, जिससे शरीर फैट जल्दी जलाता है। इसमें फाइबर भी भरपूर होता है, जो पेट लंबे समय तक भरा हुआ रखता है। इसलिए यह वेट लॉस डाइट में भी काफी लोकप्रिय है।

मोरिंगा खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

मोरिंगा चाय: मोरिंगा की पत्तियों या पाउडर से बनी चाय बहुत फायदेमंद होती है।

इसे बनाने का तरीका भी आसान है: गर्म पानी में मोरिंगा की सूखी पत्तियां डालें, थोड़ी देर उबालें और छानकर पिएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा शहद या नींबू भी डाल सकते हैं। यह चाय शरीर को हल्का और डिटॉक्स रखती है।

मोरिंगा स्मूदी: अगर आप स्मूदी पसंद करते हैं, तो मोरिंगा इसका स्वाद भी बढ़ा देता है। एक केला, कुछ बेरीज और एक चम्मच मोरिंगा पाउडर मिलाकर स्मूदी बना लें। यह सुबह के नाश्ते के लिए बेहतरीन और एनर्जी देने वाला विकल्प है।

रोटी या पराठे में मिलाकर: मोरिंगा पाउडर को रोटी के आटे में मिलाकर खाया जा सकता है। आटा हरा-सा हो जाता है और स्वाद भी अच्छा आता है। यह तरीका बच्चों और बुजुर्गों के लिए खासतौर पर अच्छा है क्योंकि उन्हें इसके फायदे आसानी से मिल जाते हैं।

दाल या सब्जी में मिलाकर

आप चाहें तो दाल, सब्जी या सूप में भी थोड़ा मोरिंगा पाउडर डाल सकते हैं। तापमान बहुत ज्यादा न हो, नहीं तो उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं।

यह तरीका बेहद आसान और असरदार है।

कितना मोरिंगा खाना चाहिए?

दिन में 1–2 चम्मच मोरिंगा पाउडर काफी है। इससे ज्यादा मात्रा लेने पर पेट में गैस या ढीला पेट हो सकता है। गर्भवती महिलाएं केवल डॉक्टर से पूछकर ही सेवन करें।