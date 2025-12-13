सुबह उठते ही सिर में तेज दर्द क्यों होता है? एक्सपर्ट्स से जानिए इसके कारण

नारी डेस्क: कई लोगों को सुबह नींद खुलते ही सिर में भारीपन या तेज दर्द महसूस होता है। अक्सर लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अगर यह समस्या रोज़ या बार-बार हो रही है, तो यह शरीर में किसी गड़बड़ी का संकेत हो सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सुबह होने वाला सिर दर्द कई वजहों से हो सकता है, जिनमें नींद की कमी, तनाव, माइग्रेन, डिहाइड्रेशन और स्लीप एपनिया शामिल हैं।

विशेषज्ञ बताते हैं कि जब हम नींद से जागते हैं, तो उस समय दिमाग ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। इसी वजह से हल्का सा असंतुलन भी सिर दर्द के रूप में महसूस होने लगता है। आइए जानते हैं सुबह सिर दर्द होने के मुख्य कारण क्या हैं।

नींद की कमी या खराब नींद

अगर आप रात में पूरी नींद नहीं लेते, बार-बार नींद टूटती है या देर रात तक मोबाइल और स्क्रीन देखते रहते हैं, तो इसका सीधा असर सुबह के सिर दर्द पर पड़ता है। नींद पूरी न होने से दिमाग पर दबाव बढ़ता है और सुबह उठते ही दर्द शुरू हो सकता है।

तनाव और मानसिक दबाव

ज्यादा तनाव लेने से शरीर की मांसपेशियां, खासकर गर्दन और कंधों की मांसपेशियां, सख्त हो जाती हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है और सुबह उठते ही टेंशन-टाइप सिर दर्द होने लगता है।

माइग्रेन की समस्या

जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत रहती है, उन्हें सुबह सिर दर्द होना आम बात है। नींद की कमी, तेज रोशनी, मौसम में बदलाव या खाली पेट सोना माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है, जिससे सुबह तेज दर्द महसूस होता है।

स्लीप एपनिया

स्लीप एपनिया एक ऐसी समस्या है जिसमें सोते समय सांस बार-बार रुकती है। इससे शरीर और दिमाग तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इसका असर सुबह उठते ही तेज सिर दर्द, चक्कर आना और सिर में भारीपन के रूप में दिख सकता है। लगातार खर्राटे आना भी इसका संकेत हो सकता है।

डिहाइड्रेशन (पानी की कमी)

अगर रात में शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलता, तो शरीर में फ्लूड लेवल कम हो जाता है। इससे ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं और दिमाग तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे सुबह सिर दर्द शुरू हो सकता है।

शराब या कैफीन का असर

रात में शराब पीने या जरूरत से ज्यादा चाय-कॉफी पीने से नींद ठीक से नहीं आती। वहीं, जो लोग रोज कैफीन लेते हैं और अचानक इसे बंद कर देते हैं, उन्हें भी सुबह सिर दर्द की समस्या हो सकती है।

अगर रोज सुबह सिर दर्द हो तो क्या करें?

एक्सपर्ट्स की सलाह है कि अगर आपको हफ्ते में कई बार सुबह सिर दर्द होता है, दर्द बहुत तेज होता है या इसके साथ चक्कर आना, सांस लेने में परेशानी या धुंधला दिखाई देना जैसे लक्षण भी हों, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

सुबह के सिर दर्द से बचने के लिए ये आदतें अपनाएं

रोज एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करें। दिन भर और रात में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। सोने से पहले चाय, कॉफी और शराब से बचें। शांत और आरामदायक नींद का माहौल बनाएं। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप सुबह होने वाले सिर दर्द से काफी हद तक राहत पा सकते हैं।