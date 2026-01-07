निमोनिया होने पर शरीर के कौन-कौन से अंग होते हैं प्रभावित? एक्सपर्ट से जानिए

नारी डेस्क: निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। इस दौरान फेफड़ों में सूजन आ जाती है और कभी-कभी उसमें मवाद भरने लगता है। अगर समय पर इलाज न किया जाए तो यह बीमारी गंभीर रूप ले सकती है और सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द और शरीर में कमजोरी जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है।

कौन-कौन से अंग प्रभावित होते हैं?

निमोनिया होने पर सबसे पहले फेफड़े प्रभावित होते हैं। खांसी, कफ, सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द इसके मुख्य संकेत हैं। इसके अलावा यह बीमारी शरीर के अन्य अंगों पर भी असर डाल सकती है, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, भूख ना लगना, लूज मोशन या उल्टी होना, और पानी की कमी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

निमोनिया के लक्षण

निमोनिया के सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं

लगातार खांसी और अधिक मात्रा में कफ

तेज बुखार और ठंड लगना

खांसी के साथ खून आना

सांस लेने में कठिनाई

शरीर में कमजोरी और थकान

दिल की धड़कन तेज होना

लूज मोशन और उल्टी

भूख का कम लगना

होंठों का नीला पड़ जाना

शरीर में पानी की कमी होना

निमोनिया कितने दिन में ठीक हो जाता है?

यदि समय पर इलाज शुरू किया जाए तो निमोनिया लगभग 40 दिन में ठीक हो सकता है। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि संक्रमण कितना गंभीर है और किस तरह की दवा ली जा रही है। हल्के मामलों में यह 1-2 हफ्ते में भी ठीक हो सकता है।

निमोनिया से बचाव के उपाय

सर्दियों में ज्यादा ठंड लगने से बचें। अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें। दूध में हल्दी मिलाकर पिएं, यह संक्रमण से बचाव में मदद करता है। ताजगी वाली सब्जियां और कम तला हुआ खाना खाएं।

भीड़‑भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें और हाथों की सफाई का ध्यान रखें।

नोट: निमोनिया गंभीर हो सकता है, इसलिए अगर ऊपर बताए गए लक्षण दिखें, तो देरी न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर इलाज से बीमारी जल्दी ठीक होती है और जटिलताओं से बचा जा सकता है।