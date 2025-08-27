01 SEPMONDAY2025 7:54:52 AM
Nari

जब एक फैन के लिए एयरपोर्ट पर विक्की कौशल ने उतारे जूते, संस्कारों ने जीता दिल

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 27 Aug, 2025 07:03 PM
जब एक फैन के लिए एयरपोर्ट पर विक्की कौशल ने उतारे जूते, संस्कारों ने जीता दिल

नारी डेस्क: अभिनेता विक्की कौशल ने हवाई अड्डे पर प्रशंसकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और तस्वीरों में अभिनेता को विनम्रता से उपहार स्वीकार करते हुए दिखाया गया है। एक वीडियो में, वह हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक प्रशंसक उन्हें शॉल ओढ़ा रहा है। इसके बाद उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की एक छोटी मूर्ति स्वीकार करने से पहले अपने जूते उतार दिए। 
PunjabKesari

इस भाव-भंगिमा की लोगों ने खूब प्रशंसा की। उन्होंने प्रशंसक के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। विक्की ने ग्रे हुडी, मैचिंग पैंट और जूते पहनकर अपनी खूबसूरती बरकरार रखी। यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और प्रशंसकों ने उनके इस बॉडी लैंग्वेज की सराहना की। लोगों ने उनके संस्कारों की तारीफ की है। एक फैन ने लिखा-"रोंगटे तो नहीं खड़े हुए, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए।" 
 

 विक्की को आखिरी बार 'छावा' में देखा गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। वह अगली बार संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के साथ दिखाई देंगे। यह फिल्म रणबीर और संजय लीला भंसाली की 2007 में आई उनकी पहली फिल्म 'सांवरिया' के बाद पहली बार साथ काम करेगी। विक्की कौशल ने भले ही भंसाली के साथ कभी काम नहीं किया है, लेकिन आलिया भट्ट ने 2022 में आने वाली फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' में उनके साथ काम किया है।

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it