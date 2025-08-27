जब एक फैन के लिए एयरपोर्ट पर विक्की कौशल ने उतारे जूते, संस्कारों ने जीता दिल

नारी डेस्क: अभिनेता विक्की कौशल ने हवाई अड्डे पर प्रशंसकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और तस्वीरों में अभिनेता को विनम्रता से उपहार स्वीकार करते हुए दिखाया गया है। एक वीडियो में, वह हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक प्रशंसक उन्हें शॉल ओढ़ा रहा है। इसके बाद उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की एक छोटी मूर्ति स्वीकार करने से पहले अपने जूते उतार दिए।



इस भाव-भंगिमा की लोगों ने खूब प्रशंसा की। उन्होंने प्रशंसक के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। विक्की ने ग्रे हुडी, मैचिंग पैंट और जूते पहनकर अपनी खूबसूरती बरकरार रखी। यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और प्रशंसकों ने उनके इस बॉडी लैंग्वेज की सराहना की। लोगों ने उनके संस्कारों की तारीफ की है। एक फैन ने लिखा-"रोंगटे तो नहीं खड़े हुए, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए।"



विक्की को आखिरी बार 'छावा' में देखा गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। वह अगली बार संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के साथ दिखाई देंगे। यह फिल्म रणबीर और संजय लीला भंसाली की 2007 में आई उनकी पहली फिल्म 'सांवरिया' के बाद पहली बार साथ काम करेगी। विक्की कौशल ने भले ही भंसाली के साथ कभी काम नहीं किया है, लेकिन आलिया भट्ट ने 2022 में आने वाली फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' में उनके साथ काम किया है।