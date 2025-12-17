Amitabh Bachchan  ने दिखाया बड़ा दिल, एक कंटेस्टेंट की मदद के लिए रोक दी 'KBC' की शूटिंग

नारी डेस्क: मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने बताया कि उन्हें अपने क्विज़-बेस्ड रियलिटी शो "कौन बनेगा करोड़पति" की शूटिंग बीच में ही रोकनी पड़ी, जब एक कंटेस्टेंट के साथ आए उनके पति अचानक बीमार पड़ गए। एक्टर ने अपने ब्लॉग पर बताया कि जैसे ही कंटेस्टेंट हॉट सीट पर पहुंची, एपिसोड रोक दिया गया। हालांकि स्थिति मेडिकल तौर पर कंट्रोल में थी, लेकिन स्टार ने कहा कि उन्हें लगा कि गेम जारी रखना सही नहीं होगा।



अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर लिखा- "..फिर 3 एपिसोड करने थे.. एक मैंने पहले ही रोक दिया, जैसे ही कंटेस्टेंट हॉट सीट पर आई, क्योंकि उनके साथ आए उनके पति की तबीयत खराब हो गई थी.. ठीक थे.. लेकिन मुझे लगा कि जब पति की तबीयत ठीक नहीं है तो पत्नी के साथ गेम जारी रखना सही नहीं होगा.. यह उनके दिमाग में चलता रहेगा और वह गेम पर ध्यान नहीं दे पाएंगी.." 80 साल के एक्टर ने आगे कहा कि उन्होंने प्रोडक्शन टीम को अपना फैसला बताया और शूटिंग को रीशेड्यूल करने का सुझाव दिया ताकि कंटेस्टेंट के पति को ठीक होने का समय मिल सके।



अनुभवी एक्टर ने ज़्यादा घंटे काम करने और रोज़ाना के दो एपिसोड के बजाय एक दिन में तीन एपिसोड शूट करने पर सहमति जताई। उन्होंने अपने ब्लॉग पर लिखा- "मैंने प्रोडक्शन से कहा कि मैं दूसरे दिन शूटिंग करूंगा, पति को ठीक होने का समय दूंगा, भले ही इसका मतलब हो, ब्रॉडकास्ट की दिक्कतों के कारण - ज़्यादा काम करना और रोज़ाना के 2 के बजाय 3 एपिसोड करना," । यह आइकन फिलहाल कौन बनेगा करोड़पति के नए सीज़न को होस्ट करते नज़र आ रहे हैं।