एयरपोर्ट पर पायलट की गुंडागर्दी, 4 महीने का बच्चे के साथ सफर कर रहे पैसेंजर पर किया हमला

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 20 Dec, 2025 10:32 AM
एयरपोर्ट पर पायलट की गुंडागर्दी, 4 महीने का बच्चे के साथ सफर कर रहे पैसेंजर पर किया हमला

नारी डेस्क:  एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने आधिकारिक X हैंडल के ज़रिए माफ़ी मांगी और अपने उस कर्मचारी को तुरंत आधिकारिक ड्यूटी से हटाने की घोषणा की, जो कथित तौर पर दिल्ली एयरपोर्ट पर "अंकित धवन" नाम के व्यक्ति पर हमले में शामिल था। एयरलाइन ने दावा किया कि उसने स्थिति पर ध्यान दिया है और पूरी जांच होने तक उचित कार्रवाई करेगी। एयरलाइन ने यह भी कहा कि वह निष्पक्ष और कड़ी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेगी।
एयरलाइन का पोस्ट- "@ankitdewan" नाम के हैंडल वाले एक व्यक्ति के X पोस्ट पर तत्काल प्रतिक्रिया थी, जिसने दावा किया था कि उस पर एक एयरलाइन कर्मचारी ने हमला किया था और उसने अपने आधिकारिक हैंडल के ज़रिए अपने अनुभव का वर्णन किया था। एयरलाइन के आधिकारिक X पोस्ट में कहा गया है- "@ankitdewan हमें दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई इस घटना पर गहरा खेद है, जिसमें हमारा एक कर्मचारी शामिल था जो दूसरी एयरलाइन में यात्री के तौर पर यात्रा कर रहा था। हम इससे हुई परेशानी के लिए अपनी हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करते हैं, और ऐसे व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं। 

'अंकित धवन' नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया कि हमले में शामिल व्यक्ति एयरलाइन के पायलटों में से एक था, और कथित तौर पर यह हमला T1, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ था। उन्होंने इस घटना को "मामले के तथ्य" बताया और पोस्ट किया- "@AirIndiaX आज आपके एक पायलट, कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल ने T1 दिल्ली एयरपोर्ट पर मुझ पर शारीरिक हमला किया।" उन्होंने आगे कहा- "मुझे और मेरे परिवार को उस सुरक्षा जांच का इस्तेमाल करने के लिए निर्देशित किया गया था जिसका इस्तेमाल स्टाफ करता है (साथ ही PRM चेक), क्योंकि हमारे साथ एक 4 महीने का बच्चा स्ट्रोलर में था। स्टाफ मेरे आगे लाइन तोड़ रहा था। जब मैंने उन्हें टोका तो कैप्टन वीरेंद्र जो खुद भी वही कर रहे थे, ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अनपढ़ हूं, और क्या मैं वे साइन नहीं पढ़ सकता जिन पर लिखा था कि यह एंट्री स्टाफ के लिए है। कहा-सुनी हो गई। खुद पर काबू न रख पाने पर, AIX पायलट ने मुझ पर फिजिकली हमला किया, जिससे मुझे खून निकल आया। फोटो (पहले कमेंट में) में उसकी शर्ट पर जो खून है, वह भी मेरा ही है।" 
पीड़ित ने पूरी घटना के साथ "समस्याओं" के बारे में भी बताया और दावा किया कि, पहला, उनकी छुट्टी "बर्बाद" हो गई, और उन्हें इसके बजाय डॉक्टर के पास जाना पड़ा। दूसरा, उनकी छोटी बेटी सदमे में है। तीसरा, उन्होंने एयरलाइन को निशाना बनाया और पूछा कि क्या ऐसे पायलटों को उड़ान भरने की इजाज़त दी जानी चाहिए। चौथा, उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट को स्टाफ एंट्री को बच्चों वाले यात्रियों के साथ मिलाने और सुरक्षा से समझौता करने के लिए निशाना बनाया।उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें एक लेटर लिखने के लिए मजबूर किया गया जिसमें कहा गया था कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने शिकायत दर्ज न करने के लिए दिल्ली पुलिस को भी निशाना बनाया।


अपने ऑफिशियल X हैंडल पर, उन्होंने पोस्ट किया- " मुझे लगा था कि एयरपोर्ट सुरक्षित जगहें होती हैं! मुझे एक लेटर लिखने के लिए मजबूर किया गया जिसमें कहा गया था कि मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा... या तो वह लेटर लिखता, या अपनी फ्लाइट मिस करता और 1.2 लाख की छुट्टियों की बुकिंग बर्बाद कर देता। @DelhiPolice, मैं वापस आने के बाद शिकायत क्यों नहीं दर्ज कर सकता? क्या मुझे न्याय पाने के लिए अपने पैसे भी कुर्बान करने होंगे? क्या मेरे वापस आने तक 2 दिनों में CCTV फुटेज गायब हो जाएगा?" क्या मैं दिल्ली वापस पहुंच पाऊंगा? मेरे दोस्तों और शुभचिंतकों, मैं काफी सदमे में हूं, लेकिन कुछ भी परमानेंट नहीं है। हालांकि, अपनी बेटी के बारे में ऐसा नहीं कह सकता।" 

