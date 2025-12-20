Ola-Uber को टक्कर देने आ रही है Bharat Taxi, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों को मिलेगा खूब फायदा

नारी डेस्क: दिल्ली वालों को ऐप-बेस्ड कैब का एक नया ऑप्शन मिलने वाला है। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस 'भारत टैक्सी' 1 जनवरी को शुरू होगी। टैक्सी सर्विस के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, और यह Ola, Uber और Rapido जैसे ऐप-बेस्ड एग्रीगेटर्स के अलावा एक और ऑप्शन होगा। दावा किया जा रहा है कि इसमें ग्राहकों को कोई परेशानी नहीं आएगी।





भारत सरकार के पास हैं कमान

भारत टैक्सी का कॉन्सेप्ट आसान है। यह 1000 से ज़्यादा ड्राइवरों की एक सर्विस है जिन्होंने मिलकर एक कोऑपरेटिव बनाया है। यह उन ड्राइवरों के लिए अच्छी खबर है जो इसमें शामिल हैं और उन कस्टमर्स के लिए भी जो इस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। भारत टैक्सी की कमान नई दिल्ली की सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के पास है। इस सर्विस को भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय का सपोर्ट है और यह नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) के साथ इंटीग्रेटेड है।



ज़ीरो-कमीशन मॉडल पर अधारित है ये पहल

Uber और Ola जैसी प्राइवेट कंपनियों और भविष्य के संभावित कॉम्पिटिटर्स के उल्ट, भारत टैक्सी ज़ीरो-कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि ड्राइवर एक आम कामकाजी दिन के आखिर में अपनी कमाई का लगभग सारा पैसा घर ले जा सकें। अभी हम किसी पक्के नंबर की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह रकम 80-100 परसेंट के बीच हो सकती है। दूसरे शब्दों में उन्हें कोऑपरेटिव को रोज़ाना या महीने के हिसाब से कुछ प्लेटफ़ॉर्म फीस देनी पड़ सकती है।



ड्राइवरों को मिलेंगे अधिकार

Ola, Uber और Rapido जैसी कंपेटिटिव सर्विस के ड्राइवर अक्सर शिकायत करते हैं कि फ्यूल, कार EMI और प्लेटफ़ॉर्म द्वारा लिए जाने वाले 20-30 परसेंट कमीशन के बाद उनके पास बहुत कम पैसे बचते हैं। यह ज़्यादा कमाई शायद सबसे बड़ा इंसेंटिव है, जो लोगों की दिलचस्पी से साफ़ पता चलता है। रिपोर्ट के मुताबिक, Bharat Taxi ने अनाउंसमेंट के 10 दिनों के अंदर 51,000 से ज़्यादा एनरोलमेंट किए। इंसेंटिव यहीं खत्म नहीं होते। ड्राइवर सिर्फ़ पार्टनर नहीं हैं उन्हें भी फ़ैसले लेने में शामिल किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, सहकार टैक्सी के गवर्निंग बोर्ड में चुने हुए ड्राइवर प्रतिनिधि शामिल होंगे।