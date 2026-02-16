पाकिस्तान को मजा चखाने के बाद आपस में ही लड़ बैठी टीम इंडिया, इस क्रिकेटर को खूब पड़ी डांट

नारी डेस्क: कोलंबो में हुए T20 वर्ल्ड कप 2026 के हाई-वोल्टेज मैच में, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और रूटीन जीत हासिल की, क्योंकि कट्टर दुश्मन टीम डिफेंडिंग चैंपियन के सामने कोई मुकाबला नहीं कर पाई। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दोनों टीमों के बीच नौ मैचों में आठवीं बार, भारत ने पाकिस्तान को हराया इस बार 61 रनों से। यह टूर्नामेंट के इतिहास में पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी हार का अंतर था, क्योंकि सूर्यकुमार यादव की टीम ने शानदार अंदाज में सुपर आठ स्टेज के लिए क्वालिफिकेशन पक्की कर ली।
हालांकि, आसान जीत के बावजूद, मैच के बाद एक तनावपूर्ण पल ने भारतीय खेमे में मनमुटाव की बातें शुरू कर दीं। आखिरी विकेट गिरने के तुरंत बाद हार्दिक पांड्या और कप्तान सूर्यकुमार यादव को मैदान पर टीम के साथी कुलदीप यादव से भिड़ते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर तेज़ी से चल रहे एक वीडियो में, हार्दिक पारंपरिक हाथ मिलाने के दौरान परेशान दिखे। इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच के बाद जब खिलाड़ी लाइन में लगे, तो हार्दिक ने कुलदीप पर ज़ोर से इशारा किया।
तिलक वर्मा इस बातचीत के दौरान परेशान दिखे, जबकि रिंकू सिंह तुरंत बीच में आए और टीम के साथियों के बीच तनाव कम करने की कोशिश करते दिखे। इसके तुरंत बाद, जब कुलदीप सूर्यकुमार के पास पहुंचे तो उन्होंने भी उन्हें कड़ी फटकार लगाई, जिससे पाकिस्तान की जीत के बाद तनाव की अटकलों को और हवा मिल गई। शायद यह फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान के आखिरी ओवर में कुलदीप के कैच छूटने से हुई। यह घटना उसी ओवर में हुई जिसमें पाकिस्तान ने अपना आखिरी विकेट गंवाया था।
हार्दिक के ओवर की दूसरी बॉल पर, शाहीन अफरीदी आगे बढ़े और एक शॉर्ट बॉल को लॉन्ग-ऑन की तरफ पुल किया। आर प्रेमदासा स्टेडियम में बाउंड्री रोप के पास खड़े कुलदीप ने बॉल को दोनों हाथों से पकड़ा। हालांकि, बॉल उनकी उंगलियों से फिसल गई और बाउंड्री कुशन के ऊपर से छह रन के लिए चली गई, जिससे पाकिस्तान की इनिंग थोड़ी देर के लिए बढ़ गई।