सलमान खान की ‘मुन्नी’ अब बन गई हैं स्टाइलिश मैडम , हर्षाली मल्होत्रा के नए लुक ने जीता दिल

नारी डेस्क: ‘बजरंगी भाईजान’ की छोटी-सी, मासूम ‘मुन्नी’ अब बड़ी हो चुकी हैं और अपनी खूबसूरत अदाओं से सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं। हर्षाली मल्होत्रा जल्द ही अपने नए प्रोजेक्ट ‘अखंडा 2’ से कमबैक कर रही हैं, और उससे पहले वे लगातार अपने फैंस के लिए नई तस्वीरें शेयर कर रही हैं।

एक समय साड़ी और सूट में नजर आने वाली हर्षाली का इस बार बिल्कुल अलग अवतार देखने को मिला। उन्होंने टॉप और पैंट्स में ऐसा स्टाइल दिखाया कि लोग कमेंट्स में कहने लगे “मुन्नी इतनी बड़ी हो गई!” पैंट-टॉप में दिखीं बॉसी वाइब्स 17 साल की हर्षाली का फैशन सेंस कमाल का है। इस बार वे पेस्टल पिंक टॉप और व्हाइट हाई-वेस्ट पैंट्स में दिखाई दीं। टॉप में शर्ट जैसा कॉलर और सिल्वर बटन थे, जो पूरे लुक को क्लासी बना रहे थे। वहीं, वाइड-लेग पैंट्स और ब्लैक बेल्ट ने आउटफिट को फॉर्मल और स्टाइलिश टच दिया। जेब में हाथ डालकर दिया गया उनका एटीट्यूड-पोज लोगों को खूब पसंद आया।

लाइट ज्वेलरी और परफेक्ट फुटवियर

हर्षाली ने मिनिमल जूलरी चुनी छोटे गोल्ड इयररिंग्स, दो ब्रेसलेट और चमकदार रिंग्स। फुटवियर भी आउटफिट से मैच होता दिखा। उन्होंने व्हाइट और पेस्टल पिंक वेजेज पहनी थीं, जिनकी छोटी हील्स आराम और स्टाइल दोनों बनाए रखती हैं।

फैंस बोले "दुनिया की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस" हर्षाली की तस्वीरें देखते ही लोग कमेंट्स करने लगे। किसी ने कहा, “मुन्नी अब मैडम साहिबा बन गई!” तो किसी ने लिखा, “आपको किसी की नजर न लगे मेरी सोनी कुड़ी।” कई फैंस तो उन्हें सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस बता रहे हैं।