Christmas 2025: छोटी बालकनी को बनाएं कम बजट में खूबसूरत क्रिसमस कॉर्नर

नारी डेस्क: क्रिसमस का त्योहार करीब है और हर कोई अपने घर को खास और फेस्टिव लुक देने की तैयारी में जुटा है। लेकिन अगर आपके पास बड़ी जगह नहीं है, तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपनी छोटी बालकनी को आसानी से एक कोजी और सुंदर क्रिसमस कॉर्नर में बदला जा सकता है। इसके लिए आपको महंगे डेकोरेशन की जरूरत नहीं है; LED लाइट्स, मिनी क्रिसमस ट्री और DIY आइटम्स की मदद से आप बजट में भी शानदार क्रिसमस कॉर्नर क्रिएट कर सकते हैं।

नीचे स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई है

थीम और रंग तय करें,सबसे पहले तय करें कि आपके क्रिसमस कॉर्नर का लुक कैसा होगा। इस साल ट्रेंड में हैं। क्लासिक लाल-हरा, गोल्ड- सिल्वर, व्हाइट-ब्लू रंग तय करने से बाकी डेकोरेशन का चुनाव आसान हो जाएगा और सभी आइटम्स एक coordinated look देंगे।

LED लाइट्स लगाएं

बालकनी की रेलिंग या दीवार पर LED स्ट्रिंग लाइट्स डालें। अगर बालकनी बहुत छोटी है, तो छोटे वॉल-माउंटेड या हेंगिंग लाइट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट्स से कोज़ी और वार्म फेस्टिव वाइब मिलता है।

बैठने की जगह बनाएं

एक छोटा कैफे टेबल और कुर्सी सेट रखें। टेबल पर थीम के अनुसार टेबल क्लॉथ या डेकोर मैट डालें। कुर्सियों पर छोटे पिलो और ब्लैंकेट्स रखें, ताकि आरामदायक बैठने का अनुभव हो।

मिनी क्रिसमस ट्री और ग्रीनरी डालें

बालकनी में छोटा पाइन ट्री या पौधों का सेटअप रखें। ट्री को छोटे बैल्स, रिबन्स और ऑर्नामेंट्स से सजाएं। पौधों के साथ पाइन कॉन्स या डेकोरेटिव जार्स डालकर नैचुरल लुक दें।

वॉल और हेंगिंग डेकोर

जगह बचाने के लिए दीवारों पर छोटे शेल्व्स लगाएं। शेल्व्स पर ऑर्नामेंट्स, कैंडल्स या मिनी लाइट्स रखें। हेंगिंग ऑर्नामेंट्स और बैल्स से वर्टिकल स्पेस का भी इस्तेमाल करें।

DIY और बजट डेकोर

घर में मौजूद चीज़ों से DIY ऑर्नामेंट्स बनाएं। पेपर क्रिसमस बैल्स, क्रिसमस कैनवस या पुराने जार्स में लाइट्स डालकर यूनिक लुक क्रिएट करें। लोकल मार्केट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किफायती डेकोर आइटम्स खरीदें।

फाइनल टच

सभी डेकोर आइटम्स को सही जगह पर सेट करें। बैठने की जगह और लाइट्स की अरेंजमेंट चेक करें। अपने क्रिसमस कॉर्नर को छोटा सा cozy कैफे जैसा लुक दें।

इन स्टेप्स को फॉलो करके आप छोटी बालकनी को भी फेस्टिव और कोज़ी क्रिसमस कॉर्नर में बदल सकते हैं। यह तरीका न केवल बजट फ्रेंडली है बल्कि बहुत आकर्षक और स्टाइलिश भी है।