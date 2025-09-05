05 SEPFRIDAY2025 9:56:35 PM
Nari

शख्स की आंख से निकला दांत, अजीबो-गरीब मामला देखकर हैरान रह गए डॉक्टर

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 05 Sep, 2025 06:28 PM
शख्स की आंख से निकला दांत, अजीबो-गरीब मामला देखकर हैरान रह गए डॉक्टर

नारी डेस्क:  सोचिए अगर कोई कहे कि किसी की आंख से दांत निकल आया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन यह चौंकाने वाला मामला सच है और बिहार के पटना में सामने आया है, जहां एक व्यक्ति की आंख में से दांत उग आया। यह न सिर्फ मरीज के लिए हैरान करने वाला था, बल्कि डॉक्टरों के लिए भी यह केस किसी रहस्य से कम नहीं था।

 मामला कहां का है और कैसे पता चला?

यह मामला पटना के इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ (IGIMS) का है। मरीज लंबे समय से आंख में दर्द और सूजन की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा। शुरुआत में डॉक्टरों को भी समझ नहीं आया कि परेशानी की असली वजह क्या है। मरीज की जांच के दौरान डॉक्टरों ने CBCT स्कैन (Cone Beam CT Scan) कराया। स्कैन रिपोर्ट देखकर सभी चौंक गए – मरीज की आंख के पास एक छोटा सा दांत उग आया था। यह दांत त्वचा के नीचे मौजूद था, जिससे दर्द और सूजन हो रही थी।

PunjabKesari

डॉक्टरों ने बताई यह दुर्लभ मेडिकल स्थिति

IGIMS के डॉक्टरों ने बताया कि यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक डेवलपमेंटल एनोमली (Developmental Anomaly) है। इसका मतलब है कि जब इंसान मां के गर्भ में होता है, उसी समय शरीर के विकास में कोई गड़बड़ी हो जाती है। दांत बनाने वाली कोशिकाएं कभी-कभी गलत जगह पर चले जाती हैं।  सामान्यतः दांत मुंह में उगते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये शरीर के अन्य हिस्सों – जैसे नाक, आंख या जबड़े के पास भी उग सकते हैं। इस केस में, वही कोशिकाएं आंख के पास जाकर एक विकसित दांत बना बैठीं।

 कितना दुर्लभ है यह मामला?

डॉक्टरों के मुताबिक, यह एक बेहद रेयर मेडिकल कंडीशन है। भारत में अब तक ऐसा केवल एक मामला दर्ज किया गया है।  यह स्थिति आमतौर पर बचपन या किशोरावस्था में सामने आती है, लेकिन यहां बड़े होने पर इसका पता चला। पूरी दुनिया में भी ऐसे केस बहुत गिने-चुने हैं।

PunjabKesari

 क्या था खतरा इस दांत से?

अगर समय पर इलाज न किया जाता तो आंख की रोशनी पर बुरा असर पड़ सकता था। लगातार दर्द, जलन और सूजन मरीज को परेशान करती। आंख के अंदरूनी और नाजुक हिस्से को स्थायी नुकसान हो सकता था। सौभाग्य से डॉक्टरों ने समय पर सर्जरी कर दांत को हटा दिया और मरीज को राहत मिली।

शरीर के रहस्यों से चौंकाने वाला मामला

यह मामला हमें बताता है कि मानव शरीर कितना जटिल और रहस्यमय हो सकता है। आंख में दांत उगना सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन मेडिकल साइंस में यह एक असाधारण लेकिन संभव स्थिति है।

इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि हर इंसानी शरीर की बनावट अलग होती है, और डॉक्टरों को हमेशा हर संभावित स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए।
 

 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it