"मेरा आखिरी केक ले आओ पापा..."  ICU में बर्थडे मनाकर हंसते-हंसते दुनिया छोड़ गई ये जिंदादिल लड़की

नारी डेस्क: कहते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है इसे जितना खुलकर जीना है जी लो। अब 27 साल की इस लड़की को ही देख लीजिए जिसने हंसते- हंसते इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस बहादुर लड़की ने अपने ICU में ही अपना आखिरी बर्थडे मनाया। मरने के बाद उसकी कहानी सामने आई है, जिसे जानने के बाद हर किसी की आंखें नम हो गई ।
 

आईसीयू में मंगवाया केक

हम बात कर रहे हैं उदयपुर के जालोर जिले के पाचनवा गांव की बेटी प्रियंका कुंवर उर्फ पीहू की जिसने कैंसर जैसी बीमारी का भी डटकर सामना किया। हड्डियों के कैंसर से जूझ रही 27 साल की प्रियंका ने 2 सितंबर को अंतिम सांस ली। जब वह आईसीयू में मौत और जिंदगी से जंग लड़ रही थी तो इसी बीच उसका जन्मदिन आया, वह जानती थी कि यह उसका आखिरी जन्मदिन है, ऐसे में उसने हिम्मत ना हारते हुए इस दिन को अच्छे से मनानी की इच्छा जताई।


हंसते हुए विदा होना चाहती थी पीहू

पीहू ने मुस्कुराकर कहा-  पापा मैं आखिरी बार केक काटना चाहती हूं, जिसे सुनते ही परिवार टूट गया। जब केक आया तो पीहू ने खुशी-खुशी उसे काटा और उसने सभी को केक खिलाते हुए कहा- मैं रोते हुए नहीं, हंसते हुए विदा लेना चाहती हूं। उसके पिता ने अपनी बेटी को याद करते हुए कहा-  जब भी उसे याद करता हूं, उसके नन्हें हाथ और मासूम चेहरा आंखों के सामने आ जाता है, अभी भी लगता है कि वो आस-पास है। 
 

कैंसर से हार गई जंग

दरअसल पीहू की शादी  26 जनवरी 2023 को  लक्ष्यराज सिंह भाटवास से हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद उसके पैरों में दर्द की समस्या हुई, जिसे शुरुआत में सामान्य समझा गयाए, लेकिन बाद में जांच में स्पाइन में गांठ और कैंसर की पुष्टि हुई। मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में करीब एक साल तक रेडिएशन और कीमोथेरेपी हुई। इसके बाद उसका ब्रेन रेडिएशन और स्पाइन के तीन बड़े ऑपरेशन भी किए गए, लेकिन आखिर में वह कैंसर से जंग हार गई।

