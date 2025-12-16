17 DECWEDNESDAY2025 6:37:22 PM
बड़े काम की हैं किचन में रखी ये चीजे, पूरी सर्दी बच्चे को नहीं होने देगी सर्दी-जुकाम

नारी डेस्क: ठंड के मौसम में  शिशुओं को सर्दी-जुकाम होना बहुत आम है। ऐसे में दवाओं से पहले घर की रसोई में मौजूद कुछ सुरक्षित चीजें सही तरीके से इस्तेमाल की जाएं तो बच्चे को काफी राहत मिल सकती है। यहां जानिए किचन में मौजूद 3 चीजें, जो सर्दी में शिशु को सर्दी-जुकाम से बचाने में मदद करती है। 


अजवाइन – नाक बंद और खांसी में राहत


अजवाइन में गर्म तासीर होती है, जो बलगम ढीला करने और नाक खोलने में मदद करती है। एक पैन में 1–2 चम्मच अजवाइन हल्की गर्म करें। उसे साफ कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। इस पोटली को शिशु की छाती या पीठ के पास रखें (सीधे त्वचा पर नहीं)।  इससे बच्चे की नाक बंद, सीने की जकड़न और खांसी में राहत मिलती है।

 

लहसुन – इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक


लहसुन में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता  को मजबूत करते हैं। 1–2 लहसुन की कली सरसों के तेल में हल्की गर्म  करें तेल गुनगुना होने पर बच्चे के सीने, तलवों और पीठ पर हल्की मालिश करें।  इससे शरीर को गर्माहट मिलती है और सर्दी-जुकाम में आराम मिलता है।


 घी – गले और नाक की सूखापन में मदद


देसी घी शिशु के शरीर को अंदर से पोषण और गर्माहट  देता है। अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर* है, तो 1–2 बूंद गुनगुना घी नाक के बाहर या तलवों पर  लगाया जा सकता है। स्तनपान कराने वाली मां घी का सेवन करे, तो इसका फायदा बच्चे को भी मिलता है।


नोट:  कोई भी चीज खिलाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत या जुकाम 3–4 दिन से ज्यादा रहे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ये चीजें हल्की सर्दी-जुकाम में शिशु को सुरक्षित राहत दे सकती हैं, लेकिन ये डॉक्टर की दवा का विकल्प नहीं हैं।

